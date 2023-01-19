Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за ситуации вокруг Украины Европа переживает беспрецедентный кризис.

Соответствующее мнение он выразил в опубликованном интервью в испанской газете El Pais.

«Существует беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент, — отменил он. — На экономическую модель сильно влияют прямые и косвенные последствия этой войны». «Ответ — экономически, технологически и в военном отношении суверенная Европа. Другими словами, действительно могущественная Европа», — считает президент Франции.

По его мнению, демократии стран Европы страдают от кризиса и испытывают «своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров». Он также обратил внимание на то, что в ходе кризисных ситуаций «крайности и демагогия работают намного лучше, потому что их посыл прост» — это обещание «восстановить контроль». «Я думаю, что нам нужно восстановить контроль в этом мире», — добавил Макрон.