При крушении вертолета в городе Бровары погибло руководство МВД Украины.

Разбившийся борт принадлежал департаменту по чрезвычайным ситуациям.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в результате авиакатастрофы погибли министр, первый замминистра и госсекретарь.

«Всего сейчас известно о 16 погибших, в том числе два ребенка. Девять из них находились на борту», — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Он сообщил также, что 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Распространились кадры, предположительно, полета вертолета Super Puma за минуты до катастрофы.

Вертолёт осуществлял полёт на малой высоте при плохой видимости из-за тумана.



