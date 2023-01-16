Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч сообщил, что его страна предлагает выбрать Стамбул в качестве центра для реализации инициативы о создании гуманитарных коридоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По словам Малкоча, Москва и Киев уже передали друг другу списки с именами военнослужащих и гражданских лиц, которых хотят обменять. Омбудсмен отметил, что турецкой стороне неизвестно, о каком количестве людей идет речь, есть ли среди них генералы. Представитель Турции отметил, что хоть это и непросто, но крайне важно начать обсуждать каждый из пунктов.

«Мы предложили открыть коридор в Стамбуле, но будет ли он воздушным, наземным или морским, пока не ясно. Мы только в начале пути», — уточнил Малкоч.

Омбудсмен напомнил, что 11-12 в Анкаре у него состоялась встреча с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, а также украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем. Во время переговоров украинский представитель передал обменный список из 800 человек, Москалькова — из 200, в основном это раненные военнослужащие и мирные граждане, рассказал турецкий омбудсмен.

Малкоч также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предоставит поддержку при создании гуманитарных коридоров, в первую очередь для перевозки раненных.