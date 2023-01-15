Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в воскресенье заявил, что Турция предлагает использовать свою территорию для запуска гуманитарного коридора между Россией и Украиной для возвращения раненых и гражданских лиц.

Об этом сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

«Идея турецкой стороны состоит в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с Российской Федерацией, и гражданские лица или раненые военные — мы тоже об этом говорили — как вариант, могли сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, а затем они будут возвращаться на территорию Украины», — сказал он.

При этом Лубинец отметил, что это лишь предложение, которое стороны продолжают обсуждать.

На полях международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», проходившей 11-12 января в Анкаре, российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела несколько встреч с Лубинцом, а также трехстороннюю встречу с участием турецкого коллеги Шерефа Малкоча.