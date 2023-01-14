Умерла народная артиста СССР Инна Чурикова.

Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, передает ТАСС.

По его словам, актриса скончалась днем 14 января в больнице. Причина ее смерти не называется.

В июле прошлого года Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. После обследования врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Чуриковой было 79 лет.