Заявления о блокаде армянских жителей и создании «гуманитарной катастрофы» в регионе в результате закрытия Азербайджаном Лачинской дороги совершенно безосновательны.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Министр проинформировал собеседника, что ежедневно дорогой пользуется большое количество автомобилей Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента и других транспортных средств гуманитарного назначения.

Было доведено до сведения, что несмотря на заявления азербайджанской стороны о том, что дорога открыта для свободного передвижения армянских жителей, и о готовности оказать помощь армянам в случае необходимости, отдельные лица, выдающие себя за лидеров местных армян, выступают против использования дороги жителями.

Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона привержена диалогу и всегда готова активизировать усилия в деле установления мира в регионе.

«Несмотря на ряд конструктивных инициатив, выдвинутых азербайджанской стороной по нормализации отношений с Арменией в постконфликтный период, противоположная сторона при помощи различных провокаций тормозит процесс», — сказал Байрамов.

В ходе беседы, в частности, был сделан акцент на невыполнение Арменией обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, использование Лачинской дороги для совершения военных провокаций, в том числе незаконной перевозки и размещения мин, на незаконную экономическую деятельность и разграбление природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что требования участников мирной акции протеста на Лачинской дороге до сих пор не выполнены.

Карен Донфрид также провела обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Она призвала обоих министров снова подключиться к процессу, направленному на устойчивый мир», — говорится в заявлении.

Assistant Secretary Donfried urged @AraratMirzoyan and @Bayramov_Jeyhun to immediately engage to find a diplomatic solution to enable movement of goods through the Lachin Corridor. She encouraged both Ministers to re-engage in the process of reaching an enduring peace.

