Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде примет участие на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit, который пройдет 7-8 января в Сиане (Китай).

Cоревнование пройдет в формате рапида и в нем сыграют 12 шахматисток, пишет «Азериспорт». Помимо Мамедзаде, в нем заявлены Бела Хотенашвили (Грузия), Антуанетта Стефанова (Болгария), Бибисара Ассаубаева (Казахстан), Марсель Эфроимски (Израиль), Моника Сочко (Польша), Ги Гуо, Ни Шигун, Жао Мо, Нинг Каю, Ксяо Ю, Ли Ксюе (все – Китай).