«Подготовка к передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Patriot» уже началась».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для СМИ, передает УНИАН.

«Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем «Patriot», о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что сегодня Президент Зеленский и вся дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по поставке новых типов западного оружия: «Речь идет, прежде всего, о поставках танков западного образца и другой бронетехники».