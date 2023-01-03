Контракт подразумевает покупку Софией полутора миллиардов кубометров сырья у всех мировых производителей и его разгрузку в Турции.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что его стране это «очень удобно — так решается проблема с нехваткой инфраструктуры по разгрузке сжиженного газа».

В свою очередь глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез отметил на церемонии, что срок действия подписанного соглашения рассчитан на 13 лет. «Безопасность поставок топлива в Европу и Болгарию в значительной степени будут гарантированы. Благодаря общим усилиям этот объём газа будет обеспечен, а возможно, и увеличен», — передаёт его заявление ТАСС.