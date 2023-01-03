Во вторник, 3 января, официальные источники в Иерусалиме заявили, что слова министра иностранных дел Эли Коэна об отношении нового правительства к войне в Украине не означают изменения политики в этом вопросе.

Напомним, что накануне в своем выступлении на церемонии вступления в должность Коэн заявил, что 3 января проведет телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это будет первая беседа между главами МИД Израиля и России после начала российского вторжения в Украину (24 февраля 2022 года).

«В российско-украинском вопросе одно мы сделаем наверняка – мы будем меньше публично выступать», – подчеркнул министр и пообещал, что Израиль «в любом случае» продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

По заявлению анонимных официальных источников, беседа Лаврова и Коэна была инициирована российской стороной. «В ближайшее время состоится беседа Коэна с президентом Зеленским», – заявляют в Иерусалиме.