Вокруг южнокавказских итогов неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге закручивается нешуточная интрига. Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул саммит раньше своих коллег и возвратился в Баку. А вот Никол Пашинян остался на рабочий завтрак в Русском музее и даже удостоился аудиенции у Владимира Путина, которому слезно жаловался, что росмиротворцы, оказывается, не контролируют Лачинский коридор, и намекал, что надо бы принять меры.

Путин пропускал мольбы Пашиняна мимо ушей, намекнул, что накануне все же состоялась трехсторонняя встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, но никаких конкретных обещаний Пашиняну не давал. Более того, Владимир Путин, как отметили бакинские наблюдатели, даже не использовал в своей речи термин «Нагорный Карабах». Но удалось ли до чего-то договориться, никто не спешит конкретизировать. Молчит даже Пашинян, любитель прямых эфиров в соцсетях по горячим следам переговоров. А это верный признак, что похвастать Николу Воваевичу нечем. «Принимающей стороне», в общем-то, тоже. Строго говоря, еще на стадии саммита ОДКБ в Ереване было понятно, что Никол Пашинян попал в ловушку собственных «завышенных ожиданий». Тогда, напомним, после серии собственных провокаций на границе с Азербайджаном Армения рассчитывала втянуть в конфликт ОДКБ, но из этой затеи ничего не вышло. Никол Воваевич даже пытался устроить на саммите что-то вроде демарша, но не помогло.

Теперь у Пашиняна поводов плакать, истерить и что-то себе выторговывать не меньше: на Лачинской дороге — пикет азербайджанских экологов и гражданских активистов, и в Армении капризно топают ножками и требуют, чтобы Россия «открыла коридор». Но резких «подвижек» в Лачинском коридоре новая встреча не принесла.

Наконец, многие эксперты ждали от встречи Пашиняна и Путина разрешения еще одной интриги — как раз накануне переговоров президента РФ и премьер-министра Армении на новый уровень вышли разговоры о возможном вступлении Армении в Союзное государство России и Беларуси.

Интригу закрутил не кто-то из официальных лиц России или Армении, а посол Беларуси в Ереване Александр Конюк: дескать, в Республике Беларусь считают, что Союзному государству, включающем Российскую Федерацию и Беларусь, не хватает третьей страны, и что «братья-армяне» с этим согласны. Армению как бы «по имени» не назвал, но вряд ли говорил при этом об острове Вануату. На что тут же отреагировал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, который заявил в интервью Общественному телевидению Армении: страну, дескать, «вынуждают» открыть Зангезурский коридор и вступить в Союзное государство.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, уже поторопился опровергнуть заявление Григоряна: никто из российских официальных лиц, по его словам, Армению на такой шаг не вынуждает. Впрочем, удалось ли ему успокоить страсти — вопрос открытый. На фоне «разброда и шатаний» в СНГ и ОДКБ Кремлю нужен громкий внешнеполитический, а точнее, интеграционный успех. И если получится еще и реанимировать заглохшую идею. А Армения по вполне понятным причинам та страна и тот «трек», где этого интеграционного успеха добиться проще всего. Да, в Ереване могут время от времени демонстративно заигрывать с Францией и с Евросоюзом, громко обижаться и изображать что-то вроде хлопанья дверьми, но в Москве прекрасно понимают, что в условиях нынешней зависимости «форпоста» от РФ особенно сильно трепыхаться в Ереване не смогут.

Более того, нельзя не заметить, что Армения устраивает этакие внешнеполитические «качели» перед каждой встречей Пашиняна с Путиным: заигрывает с Западом, публично обижается на РФ, но это не более чем попытка заиметь перед переговорами предмет для торга — дальше громких жестов дело не идёт. И не может идти. «Поводок» в виде «внутренних» цен на нефть, газ, алмазы, инфраструктуры в российской собственности, военной базы и российских пограничников слишком короткий и слишком прочный. А во-вторых, на Западе могут рассматривать сценарии, как оторвать Армению от РФ, но вряд ли готовы брать ее на содержание в той степени, как это делает сейчас Россия.

А в такой ситуации вопрос со вступлением Армении в «Союзное государство» может войти в повестку дня. И да, если в России поставят вопрос ребром, «сопротивление» Армении продлится ровно столько, сколько понадобится для перечисления всех сфер жизни этой страны, которые находятся в собственности/в концессионном управлении/под контролем России. Стучать кулаком по столу даже не придется. Пашинян умный, он сам пойдет.

Здесь, конечно, огромное поле для вопросов и для комментирования, где на первом месте — необходимость прояснить, в каких границах Армения будет вступать в Союзное государство, если вопрос действительно перейдёт в практическую плоскость, как отразится этот шаг на постконфликтном урегулировании в Карабахе, придется ли Азербайджану иметь дело уже не с Арменией, а с Россией, и т.д.

Но есть еще одно, пусть и не очень афишируемое, обстоятельство. До последнего времени лояльность Армении Москва оплачивала за счет Азербайджана, точнее, азербайджанских территорий. Армения, понятное дело, хотела бы получить за это и российских миротворцев на границе с Азербайджаном с «зеркальным» отводом войск, и силовой разгон пикета азербайджанских экологов, и гарантии по статусу Карабаха… Можно выстраивать версии, вспоминать, как президент Ильхам Алиев досрочно покинул переговоры в Казани, где был представлен печально известный «Казанский документ», проводить параллели и перекидывать мостики к заявлению главы МИД, что в Баку сочли неприемлемым предложение России об «отложенном» статусе, но это все же версии. А реальность состоит в том, что Азербайджан уже другой. И сегодня оплачивать лояльность Армении за счет нашей страны не получится, как бы того ни хотелось определенным кругам ни в Москве, ни в Ереване.

Нурани, обозреватель