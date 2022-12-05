На всем протяжении армяно-азербайджанского конфликта немало политических и общественных деятелей, экспертов становились персонами нон грата в обеих странах. Одни – за то, что поддерживали армянскую позицию, другие – за прямо противоположную позицию, за то, что выражали поддержку позиции Баку. Все это было логически объяснимо и поэтому такие факты становились «информационным хлопком» и оставались в центре общественного внимания максимум на сутки или две.

Но есть и исключения из общего правила, это то, что я называю «казусом Затулина». На этот «феномен» стоит обратить более пристальное внимание, потому что в нем, как в капле воды, отражается как нынешнее реальное положение «российского посредничества» в армяно-азербайджанском урегулировании, так и то, чем оно может кончится в конечном счете.

Константин Затулин, как известно, долгие годы находится на руководящих позициях в Государственной Думе и курирует отношения со странами СНГ. Его считают одним из «рупоров Кремля», по крайней мере, одной из «башен Кремля». Нескрываемая проармянская позиция стала причиной объявления его персоной нон грата в Азербайджане. Но недавно произошел невиданный казус – проармянский российский политик был объявлен персоной нон-грата и в Армении!

Быть одновременно персоной нон грата и в Азербайджане, и в Армении – это надо умудриться и сильно постараться. Хотя, если подумать, ничего удивительного в этом нет. Дело в том, что на протяжении многих лет непредвзятые эксперты утверждали, что «российское посредничество» в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта – это просто дымовая завеса. В реальности Москва хочет «заморозить» конфликт и продолжать использовать его как рычаг давления на Армению и Азербайджан. Как говориться – разделяй и властвуй!

Но многие не хотели верить в эти утверждения. Американцы и французы утверждали, что они в Минской Группе ОБСЕ выступают с русскими с общих позиций и все вместе стремятся к урегулированию конфликта. Тоже самое вторили во многих международных организациях. Переубеждать таких «экспертов» было очень трудно, нужны факты, а Россия умело вела свою игру – в публичном пространстве говоря одно, а за кулисами проводя совсем другую политику.

Но, наконец, наступила Пражская встреча лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве ЕС. Как было объявлено, стороны решили признать территориальную целостность друг друга на основе Устава ООН и Алма-атинской Декларации и подготовить проект Мирного договора на основе этих принципов. Обрадовались, казалось бы, все международные посредники и приветствовали это событие.

Но все, да не все. Сперва президент России на Валдайском Форуме, а потом и министр иностранных дел России в своих интервью, заняли позу обиженика: а как же «статус Нагорного Карабаха»? Вы решили закрыть этот вопрос, а мы, Россия, считаем, что проблему нужно не закрывать, а передать будущим поколениям, пусть они его решают..

Пожалуй впервые Кремль столь однозначно и открыто заявил, что не хочет урегулирования этого конфликта. Даже если Баку и Ереван согласились его урегулировать, то Россия с этим не согласна. Оригинальная ситуация: конфликтующие стороны хотят прекратить конфликт и помириться, а посредник говорит: «Нет, давайте еще раз подеритесь».

После этого споры о том, что на самом деле представляет собой «российское посредничество» можно считать завершенными. В армяно-азербайджанском конфликте, как уже выяснено окончательно, Россия поддерживает не Армению или Азербайджан, Россия поддерживает именно конфликт.

И в этом отношении «казус Затулина» — не головоломка, и не случайность. Вся политика Кремля в отношении армяно-азербайджанского урегулирования, это политика «коллективного Затулина». Когда сей персонаж занимал проармянскую позицию – это было отражение политики Кремля, который поддерживал, бесплатно вооружал Армению. Когда он ругал новую власть в Армении, подстрекал оппозицию и народ поднять бунт и свергнуть «прозападный режим» в Ереване – он опять-таки выражал позицию Кремля.

Поэтому, удивляться тому, что он стал персоной нон грата и в Азербайджане, и в Армении – не стоит. Все закономерно. И по логике вещей, «российское посредничество» в целом ждет та же закономерная участь – она станет персоной нон грата и в Азербайджане, и в Армении.

Эльдар Намазов