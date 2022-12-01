В дипломатии, как и во внешней политике, главенствующую роль играют не какие-то нормы морали, международное право, а исключительно собственные интересы, ради которых можно не только переступить, но и наступить на всякое право.

Как известно, после переизбрания на пост президента Казахстана Касым–Жомарт Токаева, новоиспеченный глава первым делом совершил визит в Москву. Ни для кого не секрет, что между двумя странами в последнее время сложились довольно напряженные отношения. Достаточно вспомнить массовые беспорядки в Казахстане в начале этого года, когда в страну были введены силы ОДКБ по приглашению главы Казахстана. Инцидент был улажен и силы ОДКБ спустя несколько дней покинули Казахстан. Но понятно, что главенствующую роль в «миротворческой операции» играла Москва.

Токаев заваренную Россией кашей и расхлебанную ею же оценил. Именно потому визит Токаева в Москву не должен вызывать удивление. Некоторые эксперты сей визит оценили как благодарность Токаева за помощь в подавлении массовых беспорядков в январе сего года.

Безусловно, Россию и Казахстан связывают отношения во всех сферах: начиная от сельскохозяйственной и заканчивая сферой энергоресурсов. Но далее начинается самое интересное. Токаев после переговоров со своим российским визави, держит путь во Францию. В ту самую Францию, которая всеми силами ратует за умеренные санкции в отношении России в связи с войной в Украине.

Согласитесь, что возникла довольно парадоксальная ситуация. Казахстан никоим образом не обрывает связи с Россией, которая, как показали события, способна на многое, и в то же время, устанавливает ровные отношения с Парижем, которого другом Москвы считать нельзя, как бы его за уши не притянули.

Но и не это главное. Акцент следует делать на следующей выдержке из совместного заявления президентов Казахстана и Франции.

«Стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН, в т.ч. уважению суверенитета и территориальной целостности государств», — подчеркивается в документе.

А вот с этого места подробнее. Франция, которая якобы подчеркивает приверженность международному праву, в реальности следует лишь одному принципу: нарушать его в угоду своим интересам. Давайте вспомним приверженность Парижа хотя бы на примере карабахского конфликта. О «демократичном» отношении Франции, совершившей геноцид алжирцев, жителей Руанды и других, мы говорить не будем. Об этом сказано немало.

Итак, карабахский конфликт. Приверженность французов к соблюдению норм международного права сводилась лишь к одному: покровительствовать карабахским сепаратистам. На этом нормы международного права и заканчивались.

На протяжении долгих лет Париж, будучи одним из сопредседателем МГ ОБСЕ, пытался внедрить в сознание международного сообщества мысль, что Франция — та самая, которая следует известному лозунгу: «Свобода, равенство, братство». Однако армянские толстосумы трансформировали сознание и идеологию французов. Вопреки даже не международному праву, а простой справедливости президент Франции Макрон выступил с инсинуациями в адрес Азербайджана. Далее под давлением армянского лобби была принята антиазербайджанская резолюция в Сенате Франции. И вдруг такая оказия. Между Францией и Казахстаном подписывается документ о приверженности Парижа «принципам Устава ООН». В данном случае прослеживается интересная деталь. Казахстану сегодня нужна поддержка России. Франция не зависит от российского газа. И Франция, и Россия заинтересованы в Казахстане. Что это значит? А значит то, что и Россия, и Франция нацелены на то, чтобы ослабить одно из сильных звеньев в логистике нефти и газа из Казахстана через Азербайджан.

Как еще летом писал Reuters со ссылкой на источники, Казахстан планирует поставлять и продавать часть своей нефти через трубопроводы Азербайджана в обход России. Общий объем поставок сырой нефти, как ожидается, составит около 100 тысяч баррелей в сутки (8% от общего объема).

Таким образом, учитывая сказанное, Казахстану не следует вестись ни на французские реверансы, ни на русское гостеприимство. У потомков Петра и Наполеона на уме одно – имперское мышление…

Фарид Теймурханлы