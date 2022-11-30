Турецкая судостроительная компания Karpowership, которая является производителем, оператором и владельцем флота энергокораблей, заявляет, что ведет переговоры об отправке «плавучих электростанций» в Украину. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного руководителя компании.

«Мы обсуждаем с Одесской областью и украинской энергетической компанией «Укрэнерго» размещение трех судов возле Одессы общей мощностью 300 мегаватт», — сказала член правления Karpowership по коммерческим операциям Зейнеп Харези.

По ее словам, после достижения договоренностей по техническим и коммерческим аспектам, «мы должны определить параметры, связанные с безопасностью, с точки зрения как наших команд по эксплуатации и техническому обслуживанию, так и наших активов».

«Если мы сможем обеспечить эти параметры, мы хотели бы продолжить реализацию проекта», — заявила Харези.

Она предположила, что соглашение может потребовать поддержки ООН.

«Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это, с теми же исключениями, которые есть в зерновой сделке», — сказал она.

«В зависимости от необходимости и согласований, мы можем сделать это в течение этого года.

Корабли готовы и введены в эксплуатацию. Мы можем развернуть их всего за три недели», — добавила Ханези.

Мощность 300 МВт, которую могут выдавать три судна, позволит обеспечить электроэнергией до 1 миллиона домов при полной загрузке, пишет Nikkei Asia.

Украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Nikkei Asia, что они находятся на стадии коммерческих переговоров.

Karpowership является флагманской компанией турецкого холдинга Karadeniz Holding. В ее состав входят 36 судов, которые могут вырабатывать электроэнергию, используя мазут или природный газ.

По словам Харези, они могут быть подключены к местным электросетям менее чем за 30 дней.

Они в основном ориентированы на страны с недостаточно развитой инфраструктурой, а также на использование в чрезвычайных ситуациях после стихийных бедствий или аварий.

По словам Харези, компания ведет переговоры о размещении до восьми кораблей в четырех европейских странах зимой 2023 года, а не 2022 года, как обсуждалось изначально.

«Сейчас ожидается, что эта зима будет теплой и запасы газа в Европе уже заполнены, что способствует снижению цен на электроэнергию с пика», — сказала она.