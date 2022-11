Начальник Бюро Национальной гвардии США генерал Дэниел Хокансон сообщил, что обсудил на встрече с первым заместителем министра обороны Азербайджана — начальником Генерального штаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым в Пентагоне направления будущего сотрудничества сторон.

«Сегодня я имел честь принимать здесь, в Пентагоне, первого заместителя министра обороны Азербайджана, начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева. Мы приветствовали 20-летие партнерства Азербайджана и Национальной гвардии Оклахомы в сфере безопасности. Мы подтвердили высокое значение этих прочных, взаимовыгодных отношений в сфере безопасности и обсудили направления будущего сотрудничества», — написал Хокансон в Twitter.

Today, I had the honor to host First Deputy Minister of Defense of the Republic of Azerbaijan & Chief of the General Staff of the Azerbaijan Army Col. Gen. Karim Valiyev here at the Pentagon. (1/2) pic.twitter.com/PvaqrknlWt

