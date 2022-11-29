Незаконные армянские вооруженные формирования обстреливают азербайджанские позиции из районов, контролируемых российскими миротворцами. Об этом заявил депутат Сахиб Алиев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что Россия хочет продлить пребывание миротворческого контингента в регионе: «Искажение азербайджанских топонимов в Карабахе и замена их на армянские — это провокация. Это ничего не изменит. Сегодня в Карабах отправляют таких мошенников, как Рубен Варданян. Варданян приехал не добровольно, его туда отправили. Возможно, он приехал в Карабах, чтобы не оказаться в списке убитых российских миллиардеров. Это же очевидно. Варданяна нужно либо выгнать из Карабаха, либо поймать и привезти в Баку».

В свою очередь другой депутат Захид Орудж заявил, что тот факт, что Рубен Варданян приехал в Ханкенди 1 сентября и сформировал себе кабинет из бывших министров, в свое время перебравшихся на высокие посты из Карабаха в Ереван, показывает, что этот человек, появившийся в регионе при темных обстоятельствах, вкладывает свои инвестиции в создание нового сепаратистского движения.

Он отметил, что Варданян опасен тем, что может стать примером для подражания армянам всего мира: «Однако нас должен беспокоить также вопрос вложения инвестиций нашими бизнесменами, живущими за границей. Пожертвовали бы азербайджанские миллионеры своим иностранным гражданством ради Карабаха? Готовы ли они вернуться в освобожденные земли Карабаха, инвестировать туда, не ради сравнения и конкуренции с Варданяном, а ради победы? Необязательно, чтобы они стали министрами. Может, государство закрепит за ними должность в органах местного самоуправления. Понятно, что миллионеров — азербайджанцев сотни, но важно выступать единым фронтом не только в войне, но и в Великом возвращении».

Захид Орудж отметил, что в отличие от Украины Азербайджан не ждет помощи от ООН и ОБСЕ, Америки и Германии: «Организация «Исламская конференция» тоже не помогает. В таких условиях состоятельных соотечественников, проживающих за границей, но вернувшихся, можно было бы расценивать как спецназначенцев.

«Мы не призываем иностранную национальную буржуазию строить дома для переселенцев, у них нет такой ответственности. Чтобы заработать в Карабахе, необходимо инвестировать в знаменитые заводы по переработке винограда Агдама, богатые сады Зангилана и Губатлы. Азербайджанцы мира не должны забывать свои обещания», — сказал Захид Орудж.