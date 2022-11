Для снижения напряженности Армении и Азербайджану необходимо проявить терпение и сильную политическую волю.

Об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Несколько мнений после визита в Азербайджан в конце прошлой недели:

1) Важная приверженность президента Азербайджана формату, в котором ЕС является посредником;

2) Остается ряд вызовов; для дэскалации и всестороннего урегулирования будут необходимы терпение и сильная политическая воля со стороны Азербайджана и Армении», — написал Клаар.

A few reflections following the visit to 🇦🇿 at the end of last week: 1)Important commitment by @presidentaz to 🇪🇺-facilitated format. 2)Many challenges remain; restraint and strong political will be needed by 🇦🇿 and 🇦🇲 to reduce tensions to achieve a comprehensive settlement. pic.twitter.com/jzl8aSYNF8

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) November 28, 2022