Растущий политический, экономический и военный вес Азербайджана не на шутку тревожит не только армянских сепаратистов, временно окопавшихся в Карабахском регионе, но и слепит глаза и разум общественно-политическим деятелям в самой Армении. Армянские деятели всех мастей и уровней, не способные вырваться из оков своего мифического «героического» прошлого, лишены возможности трезво взглянуть на нынешние реальные процессы в регионе, в которых роль первой скрипки играет Баку.

После 44-дневной войны, когда Азербайджан, говоря словами президента Ильхама Алиева, создал новую реальность, и Запад, и Россия, и Иран вынуждены считаться с мнением нашей страны. А цель Баку одна – добиться мира и стабильности в регионе, на пути к которой как нездоровые армянские политические силы, так и другие недоброжелатели ставят препоны. Неспособность армянских злопыхателей трезво мыслить приводит к тому, что некоторые деятели допускают такие ляпы, что курам на смех. А, возможно, следуя древней традиции, банально вводят армянское общество в глубокое заблуждение. Взять, к примеру, бывшего министра юстиции Армении, доктора юридических наук Геворка Даниеляна. Нехилые такие регалии, а рассуждает, словно, пьяный сапожник из ереванской подворотни.

«Только Шушинская декларация от 15 июня 2021 года говорит о том, что у них общие цели. Интересно то, что в этой декларации они не берут на себя никаких обязательств, наоборот, считают, что Армения взяла на себя определенные обязательства», — заявил Геворк Даниелян в ходе конференции на тему «Мирный договор: вопрос конституционности и международные политико-правовые последствия».

Если Даниелян также «безупречно» разбирается в праве, как в политике, то правовой системе Армении не позавидуешь. Во-первых, ни одна страна мира, а тем паче Армения, не смеет указывать Турции и Азербайджану, с кем, когда и почему подписывать декларацию или иные документы. «Указка» не выросла.

Во-вторых, в декларации отмечается, что Азербайджан и Турция, руководствуясь принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно-признанных границ, невмешательства во внутренние дела государств, определяют политические и правовые механизмы установления союзнических отношений. Стороны заявляют, что развивающееся между двумя странами военно-политическое сотрудничество, отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран. То есть, ничего предосудительного с политико-правовой точки зрения в декларации нет.

Но Даниеляна, видимо, возмутил пункт, в котором стороны отметили, что открытие Зангезурского коридора между западными регионами Азербайджана и Нахчываном, а также строительство железной дороги Нахчыван-Карс окажут положительное влияние на интенсификацию транспорта и коммуникации между двумя странами. Именно на Зангеузрском коридоре акцентирует внимание Даниелян, говоря «они, наоборот, считают, что Армения взяла на себя определенные обязательства».

Но причем тут Турция и Азербайджан? Все претензии к капитулянту Николу Пашиняну, которые подписался под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, один из пунктов которого гласит: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения обеспечивает транспортное сообщение, гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». То есть, Армения сама взяла на себя обязательства, и должна выполнить их. По-хорошему или по-плохому.

Однако глупый спич экс-министра этим не ограничивается, и он, демонстрируя полное невежество, отмечает, что необходимо сделать обязательным вопрос о размещении миротворцев на постоянной основе.

«В случае возможности нужно поставить вопрос об обязательной постоянной дислокации миротворцев. Если говорят, что срок пребывания миротворцев скоро закончится и продление должно быть одобрено тремя сторонами, значит, Армения должна сказать: ″мы не соглашаемся с каким-либо пунктом, пока вы не согласились″, — сказал он.

Прежде всего, следует отметить, что Даниелян не следит за неуклюжими политическими телодвижениями армянского премьера Пашиняна, который пытался протащить вопрос продления мандата российских миротворцев на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в конце октября в Сочи. После саммита Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что «на трехсторонней встрече с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи, 31 октября, предложение Еревана о продлении мандата пребывания российских миротворцев в Карабахе «на 5-10-20 лет или неопределенный срок» не было принято».

Далее бывший министр юстиции говорит, что «продление (срок пребывания РМК – ред.) должно быть одобрено тремя сторонами». Даниелян, не моргнув глазом, соврал. Причем нагло. А ведь текст заявления от 10 ноября 2020 года есть в открытом доступе, и опровергнуть ложь «юриста» не составляет большого труда. Итак, читаем 4-пункт соглашения: -Миротворческий контингент России развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента России — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. И где в этом пункте Даниелян узрел фразу «одобрение трех сторон»?

Но и это еще не все. В свете последних провокаций командования РМК, которое в своих бюллетенях азербайджанские топонимы населенных пунктов в Карабахском регионе заменяет на армянские (Магавуз вместо Чардахлы, Мардакерт и Мартуни вместо Агдере и Ходжавенд), шансы российских миротворцев на продление мандата тают на глазах. Тем более, что и до последних событий РМК был, скорее, гарантом безопасности карабахских сепаратистов, а не простых армян. Таким образом, Даниелян и иже с ним пусть особо не раскатывают губу, надеясь, что российские военнослужащие останутся на территории Азербайджана на неопределенный срок. Чужие военнослужащие нам не нужны. А Даниеляну было бы неплохо разучить матчасть, в крайнем случае, внимательно прочитать текст Шушинской декларации и трехстороннего заявления. И не только прочитать, но и попытаться понять, о чем идет речь.

Фарид Теймурханлы