Еревану хочется сорвать с Организации Договора о коллективной безопасности значительно больше, чем положено, но быть ее надежным партнером ему явно колется. Все члены блока это прекрасно понимают, но бросать взрывоопасный «чемодан без ручки» не спешат: опасно.

Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении, являющейся ее членом вместе с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, многие брезгливо называют «свалкой», митингуют за выход из нее, а также за «стратегическую ревизию» договорно-правовой базы с РФ. Тем не менее, саммит этой «свалки» армянская столица принимала накануне с ревностными претензиями, связанными с Азербайджаном, и требованиями получить от нее массированную поддержку в противостоянии с Баку. Принимала, кстати, не на уровне совсем уж «мусорных» чиновников, а самых влиятельных в России и в самой ОДКБ, лиц: президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, генсека блока Станислава Зася. Не говоря уже о президентах Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Акции протеста сопровождались лозунгами «Путин — убийца!», «Россия — враг!», «Россия, убирайся из Армении!», и т.д.

Не исключено, что к организации этого позорного шоу приложили руку власти страны, которые той же десницей пожимали десницу прибывших высокопоставленных лиц, от которых зависит, в какой мере они подсобят Армении, и подсобят ли вообще в понимании последней. На текущий момент «понимание» это таково, что ОДКБ и РФ не являются союзниками Армении, не выполняют своих обязательств, то есть не защищают ее от азербайджанской «агрессии», жадничают и не поставляют армянам достаточного количества и номенклатуры вооружения. Но делать они это обязаны без каких-либо экивоков в сторону своего Устава и Азербайджана. Премьер-министр Никол Пашинян уже открыто заявляет, что ОДКБ – организация недееспособная, и что Ереван ищет на Западе новых союзников. «Беда» в том, что находит он их только на уровне вербальной поддержки и обещаний, но надежда, как известно, умирает последней, какой бы призрачной она ни была.

Ну а против ОДКБ и России Пашинян и Ко. были настроены изначально, откровенно дискредитировали блок и Москву, да вот деваться было некуда: если б не вмешательство пресловутой Первопрестольной, то сейчас, возможно, и речи бы не было о существовании «Арцаха» в том виде, в каком он есть. И пусть не за 44 дня, а вдвое дольше, Азербайджан вернул бы себе все свои земли с сомнительными последствиями для собственно армянской государственности. Вероятно, это понимают те, кто проводили в Ереване параллельную акцию – сторонников армяно-российского сотрудничества: на мосту Победы, по которому проезжал кортеж Путина, и далее по достаточно протяженному пути его следования, люди встречали президента РФ с плакатами «Вместе» и «Добро пожаловать!»

Вот такой внутренний раскол в Армении на почве ОДКБ и отношений с Россией, зашедший (об этом говорят и пишут в Ереване) очень далеко. А именно: утверждается, что соответствующие армянские структуры передали Западу техническую документацию блока, касающуюся военного планирования и коллективной системы ПВО, технических характеристик новых систем вооружения, полученных от России. Насколько достоверны эти данные, сказать сложно. Но то, что у Еревана был доступ к конфиденциальной информации ОДКБ, в том числе, касающейся ее самой, сомневаться не приходится. Впрочем, блок и РФ не так наивны: памятуя о поведении Армении по отношению к организации вообще и к России – в частности, ее заигрывании с Западом, вряд ли армянская сторона располагала сверхсекретной информацией, сенсационной и неизвестной военному лагерю противника.

Простить то, что Азербайджан ближе и дружественнее государствам ОДКБ (хотя в блоке он не состоит), чем членствующая в нем Армения, власти последней не могут. Вспомним хотя бы недавний совет президента Беларуси Александра Лукашенко Пашиняну: «Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией (по армяно-азербайджанскому конфликту – прим. автора). Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами конфликт был урегулирован мирным путем. Вторым пунктом Армения просила ОДКБ составить дорожную карту по восстановлению ее территориальной целостности. Какую дорожную карту? Я Вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо — попросите президента России посодействовать вам. И примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже. … Нам не нужен этот конфликт!»

И в самом деле: кто из членов ОДКБ пойдет против Азербайджана и подтвердит, что он «захватил» территорию Армении? Накануне саммита далеко «не мусорный» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Аргументами и фактами» заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции ОДКБ.

«Занять в этом конфликте позицию поддержки только одной стороны, — сказал он, — означало бы его усугубить. Нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия этого урегулирования были приемлемыми для всех сторон».

Но вернемся к собственно ереванскому, так сказать, мультиактовому действу. По официальной информации, Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудил актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Один из важнейших вопросов — совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. А сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) состоялась под председательством Пашиняна – с участием Путина, Лукашенко, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Станислава Зася. Отметим, что последнего, как стало известно накануне, с начала будущего года, в порядке ротации, сменит на посту генсека представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности заявил, что дата для ОДКБ в этом году дважды юбилейная: 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Но, несмотря на это, «… настроение у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейное». Потому как, пояснил он, в течение двух последних лет страна — член ОДКБ, то есть Армения, минимум трижды подверглась «агрессии» со стороны Азербайджана, и блок эту «агрессию» не сдержал. Он подчеркнул, что сие наносит огромный урон имиджу организации как внутри страны, так и за ее пределами. В плюс организации он зачел ее оперативную реакцию на январские события в Казахстане: «В данном случае мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса».

Путин же выразил надежду на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, отметив, что октябрьский саммит лидеров Азербайджана, Армении и РФ в Сочи создал хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам. По его словам, только последовательное выполнение трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах в вопросах делимитации границы, в разблокировании транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем поможет добиться нормализации отношений между Баку и Ереваном. Но никаких сроков по заключению договора названо не было.

А Лукашенко раскритиковал вовлеченность посредников в урегулирование конфликта в лице Евросоюза и ОБСЕ, когда на то существует Россия. По его мнению, при западном посредничестве конфликт, как минимум, опять будет заморожен на долгие годы: «Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха». Лукашенко убежден в том, что «…конфликтная ситуация на границе Киргизии и Таджикистана — из той же оперы».

Но вернемся к президенту РФ, который, наряду с его белорусским коллегой, как видно, задал тон всему саммиту. Он признал наличие проблем в ОДКБ, но вместе с тем подчеркнул, что блок помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов. О проблемах, сообщил он, подробнее президенты поговорят «без всяких камер». Так что можно только гадать, о чем шла речь без свидетелей: все же негоже выносить сор из избы и радовать недоброжелателей.

Российский лидер также отметил продолжение работы по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, коллективных авиационных и миротворческих сил. По его словам, мероприятия по поддержанию их в боевой готовности проводятся на постоянной основе. Эффективность таких мероприятий, считает он, «подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике». А вот это уже можно считать ущемлением «больной мозоли» Пашиняна. Сообщил он и о поддержке решения об оснащении миротворческих сил ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой и средствами. Речь также шла об улучшении системы связи ОДКБ, совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения, функционировании в организации единой системы технического прикрытия железных дорог. Упомянул Путин и о расширении военно-технического сотрудничества между государствами — членами ОДКБ, взаимодействии по линии спецслужб и правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом, терроризмом, транснациональной преступностью, оборотом наркотиков, и т.д.

Тут Пашиняну впору задуматься, а стоит ли, не имея за «душой и телом» никакой реальной альтернативы обеспечения хоть какой-то безопасности, столь усердно, как это делает Армения, «дразнить быка». Не целесообразнее ли, что называется, получить «с паршивой овцы хоть шерсти клок», поскольку желаемого ему достичь не удалось: документа об оказании помощи Армении на саммите принято не было. Зась объяснил это обстоятельство тем, что документ о мерах помощи «находится в высокой степени готовности», однако нуждается в доработке.

Но, как выяснилось, Пашинян сам отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности под предлогом того, что Ереван предлагает ускорить политико-дипломатическую работу с Азербайджаном по вопросу «незамедлительного и безусловного вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года». Прикрывшись туманным рассуждением об отсутствии четкой политической оценки ситуации со стороны ОДКБ, а также тем, что это может быть неправильно понято руководством Азербайджана, Никол Воваевич заявил следующее: «… исходя из этого … я считаю, что представленный к подписанию проект Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения недостаточно доработан, и в данном виде … я не готов подписать эти документы» (заявление распространено пресс-службой правительства РА – прим. автора). Так что неспроста Лукашенко, здороваясь с Пашиняном, осведомился, отчего он такой «хмурый»: видимо, президент Армении знал, чем дело кончится по «вине» ОДКБ или его собственной.

По итогам ереванского действа организация приняла 15 решений, 2 документа отправлены на доработку, включая вышеназванный – об оказании помощи Армении. Лукашенко добавил, что «армянские друзья предложили две поправки, но было решено сегодня их не принимать, … мы решили не углубляться». То есть – понимай как хочешь; а, скорее, таким образом, что Пашинян потребовал в защиту и помощь Армении слишком многого, возможно, даже выходящего за рамки компетенции ОДКБ и не совместимого с отношениями государств блока с Азербайджаном, а также текущим и среднесрочным геополитическим контекстом.

Словом, на встречах в Ереване на официальном уровне, а также в кулуарах обсуждалось многое, но ничего эпохального не происходило, разве что оно имело место в политическом закулисье. Понятно, что члены ОДКБ обсуждали ситуацию вокруг отношений Кыргызстана и Таджикистана (она тревожная, признано всеми), и войну в Украине. Но это тема отдельного разговора. Здесь приведем лишь мнение Лукашенко, поскольку оно имеет прямое отношение к ОДКБ: «В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. … мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками – наше место». Впрочем, добавил он уже более оптимистично, «Мы не собираемся с политической и военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно».

Насчет единства. Поведенческая модель Пашиняна – изменчивая и не дающая гарантий чего бы то ни было — породила вопрос, останется ли Армения в ОДКБ. Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Останется». Вероятно, он прав. Но очевидно также и то, что форпостом России и ОДКБ на Южном Кавказе Армения, при ее нынешнем руководстве, считаться не может. Она просто пользуется теми возможностями, которые ей дают Москва, ОДКБ, ЕАЭС, пытаясь выжать из них больше, чем положено. Но, как говорится, «где сядешь, там и слезешь», то есть желательной для Еревана наивностью Кремль и оба этих объединения не отличаются.

Что в «сухом остатке»? Пашинян, фактически, дал своей команде оплевать ОДКБ и Россию, поставив «минус» в свой внешнеполитический «гроссбух», поскольку сие не забудут и не простят. И, что интересно, вряд ли оценят на Западе: перебежчиками пользуются, но их не уважают. Второе: разыгрывание Пашиняном множества карт (поставки вооружения из Индии, которых все еще нет, французские миротворцы – тоже нет, помощь США оружием – опять «ау!», помощь Ирана – «где ты?») и т.д. ставят в тот самый гроссбух дополнительные минусы. А тем временем на границе Армении и Азербайджана, мягко говоря, продолжается напряженность.

Вот и все. Так что выходов у Армении два: не тянуть с мирным договором с Азербайджаном, и делать это напрямую; прекратить поливать грязью Россию, а с ней и уже, «на автомате», ее союзников по ОДКБ. Они еще могут пригодиться Еревану: не плюй в колодец…

Ирина Джорбенадзе, специально для Minval.az