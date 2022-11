Я приветствую решение парламента Азербайджана об открытии посольства в Израиле.

В прошлом месяце я посетил наших партнеров и встретился с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал министр обороны Израиля Бени Ганц.

I welcome the decision made by the parliament of Azerbaijan to open an embassy in Israel. Last month I visited our partners and met with President Ilham Aliyev, Defense Minister Colonel General Zakir Hasanov and Chief of State Border Service, Colonel General Elchin Guliyev.

— בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) November 18, 2022