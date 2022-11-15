Но Еревану не стоит радоваться

Париж и Ереван продолжают «вальсировать» во внешней политике. На первый взгляд, Франция рассматривает Армению в качестве близкого союзника, которому готова оказать всяческое покровительство. Но лишь на первый взгляд. В реальности отношения Парижа и Еревана куда больше напоминают нравы европейских колонизаторов, которые еще в 1891 году описывал журнал «Всемирная иллюстрация» (заранее просим у читателей извинений за неполиткорректную по нынешним временам лексику): «Из Африки приходят печальные вести. Несчастные негры, безоружные, убиваются сотнями; негрские народцы избивают друг друга, чтобы принести победителям отрубленные головы в знак своей покорности – и победители эти – французы. Дрожь охватывает тело при взгляде на рисунки, печатаемые нами в этом номере. Почему же французы позволили себе на Сенегале такие преступления? Говорят – война объясняет многое. Это неправда, — ничто оправдать их не может, особенно нет оправдания их стараниям, подстрекать негров к убийству их братьев и порабощению себе подобных. В виду таких злодеяний самое слово „цивилизация“ становится злейшей иронией». Упоминается в этом же издании и «охота на крокодила на живца» — в частности, на Цейлоне. Где в виде живца использовался…чёрный младенец. Причем, судя по всему, такой вид «охоты на живца» использовался не только на Цейлоне.

Приведённые факты, конечно, дают исчерпывающую информацию к размышлению, какую именно «цивилизацию» белые несли чёрным. Тем более что стравливать различные племена, народы и целые страны «Чёрного континента» ради своих геополитических интересов «цивилизованные европейцы» продолжали до конца ХХ века, да и причастность Франции к геноциду тутси в районе африканских Великих Озёр тоже говорит о многом. Геноцид алжирцев в истории Франции явно не исключение — колониальная политика Парижа строилась именно таким образом.

Но не менее важно другое. Возможно, до 44-дневной войны Париж и рассматривал Армению в качестве перспективного военного «прокси», при помощи которого можно было грозить и Азербайджану, и Турции, и Грузии, и при случае Ирану. Сказки о «самой боеспособной армии на Кавказе», «уникальном боевом духе» и т.д., конечно, проливали бальзам на душу и на уши на берегах не только реки Занга, переименованной в Раздан, но и Сены.

Но два года назад, когда 44-дневная война завершилась не оккупацией Гянджи, а освобождением города Шуша, в Париже пришлось срочно менять планы. Конечно, Армения оставалась идеальным полем для «пополнения копилки голосов», и делать это французские политики рассчитывали и рассчитывают за счёт и Азербайджана, и других партнеров по ЕС. Соперничество Франции и Турции никуда не исчезло. Да, побитую во всех смыслах Армению не получится использовать в качестве «дубины». Но во Франции, где так старательно лепят для Азербайджана и Турции образ этакого «злобного крокодила», бесконечно далёкий от реальности, вполне готовы использовать Армению в качестве наживки. То есть в роли того самого «чёрного младенца» — главное, чтобы пищали и причитали в Ереване погромче. А уж это они умеют.

Так что Армении не стоит особо обольщаться вниманием «больших дядей» с берегов Сены. И уже давно надо бы задуматься о том, в какой именно роли Ереван нужен Парижу.

Нурани, обозреватель