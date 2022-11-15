Вербальные угрозы, военные учения Ирана на границе с Азербайджаном, безответственные заявления его официальных лиц, направленных против Азербайджана – вот далеко не полный перечень «дружеских» жестов со стороны этой соседней страны. Казалось бы, неутихающие массовые протесты в Иране, ставшие логическим продолжением политики «закручивания гаек» теократическим режимом, должны были заставить Тегеран отказаться от внешнеполитических грязных игр и инсинуаций в отношении Азербайджана и сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Но не тут то было. Муллы бросились искать черную «азербайджанскую» кошку в темной «иранской» комнате. И пока они гнались за собственной тенью, в Азербайджане обнаружили иранскую «чалму», увешанную шпионскими наборами.

Как ранее сообщал Minval.az, СГБ Азербайджана разоблачила крупную иранскую шпионскую сеть. Эту новость и ряд других вопросов, связанных с недружественным отношением Ирана, в беседе с Minval.az прокомментировал азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Во взаимоотношениях между Ираном и Азербайджаном сложилась довольно нездоровая ситуация. И как это было и в прежние годы, инициатором осложнения явилась иранская сторона, в основном, своими безосновательными заявлениями и угрозами, которые звучали из уст официальных лиц этого государства. Считаю, что подобная активизация Ирана связана с ослаблением и ограничением ресурсов России в регионе Южного Кавказа. Что привело к образованию вакуума, который стремится заполнить Тегеран. Однако в течение 30 лет независимости трех стран региона Иран не смог сформировать стратегический ресурс ни в политико-экономическом, ни гуманитарном, ни в военном плане. Поэтому мы наблюдаем наскоро начавшуюся неуклюжую попытку увеличить свой вес в регионе. При этом, отмечу, что активизация Ирана прослеживается не только в отношениях с Азербайджаном, но и Арменией и Грузией», — сказал он.

В связи с этим политолог напомнил, что несколько дней назад так называемые «министры иностранных дел» Абхазии и Южной Осетии посетили посольство Ирана в Москве.

«И данный шаг, хотя и не был предан широкой огласке, является одним из элементов деструктивного влияния Ирана в регионе. Нельзя, с одной стороны, поддерживать инициативу формата «3+3», а с другой, встречаться с представителями сепаратистских образований на территории Грузии. В этом и есть вся неискренность иранской дипломатии», — сказал Фархад Мамедов.

По мнению нашего собеседника, результаты деятельности «иранской дипломатии» привели к тому, что у этого государства нет ни одного союзника, кроме террористических организаций в других странах мира, параллельных армий, которые создал Иран по соседству.

«В таких условиях Тегеран должен понимать, что в случае нападения на одну из соседних стран другие соседи не останутся безучастными. Мы были свидетелями того, как Тегеран начинал нагнетать обстановку, и сам же завершал. Потому я считаю, что если Иран пересмотрит свою информационную политику в отношении нашей страны, то и Азербайджан предпримет соответствующие шаги», — подчеркнул политолог.

Затронув внутренние проблемы Ирана, Мамедов отметил, что «они вынуждают руководство страны к отвлечению внимания посредством создания образа некой «защищающейся крепости», окруженной со всех сторон «врагами».

«Это знакомая нам по другому соседу форма консолидации, но мы должны учитывать тот факт, что Иран переживает кризис управления. В системе конфигурации, которая была выстроена после исламской революции, пошли перекосы. Группа генералов КСИР (Корпус стражей исламской революции – прим.), которые за последнее время усилились в военном и экономическом плане, диктуют свои условия. И сегодня как президент, так и министр иностранных дел Ирана находятся под влиянием КСИР и боятся этой структуры. Взаимодействуя со своими партнерами за рубежом, они фактически не обладают полномочиями, и если даже дают какие-то обещания, то КСИР может действовать в совершенно другом направлении. И вот этот кризис управления приводит к таким негативным последствиям, с которыми столкнулось иранское государство. Так как есть неопределенность с Западом, несмотря на обещающий прогресс по ядерной сделке, с соседями испорчены отношения. То есть, дипломатия должна выстраивать отношения и решать проблемы», — отметил он.

Что же касается сообщения о разоблачении СГБ Азербайджана иранской шпионской сети, то, по мнению политолога, который напомнил, что это не первая операция по выявлению агентуры южного соседа, «это является месседжем Ирану». По его словам, Азербайджан всегда принимал и принимает решительные меры по ликвидации угроз национальной безопасности страны. У Азербайджана есть союзники и партнеры, которые поддержат позицию официального Баку как словом, так и делом. Иранская сторона должна взвесить последствия своей деструктивной позиции в отношении Азербайджана, заключил Фархад Мамедов.

Фарид Теймурханлы