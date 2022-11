Президент Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов.

Об этом говорится в публикации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Twitter.

«IX Саммит Организации тюркских государств в Самарканде. Нам нужен мир и сотрудничество, а не война и санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным лидером, который успешно выступил посредником между Россией и Украиной. Президент Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать поставки. Мы в долгу перед ними!» — отметил Орбан.

@Turkic_States in #Samarkand. We need peace and cooperation instead of war and #sanctions. @RTErdogan was the only leader to successfully mediate between RU and UA. @presidentaz is helping Europe diversify its energy sources. We owe them gratitude!#SamarkandSummit2022 pic.twitter.com/2oaUs7TSNb

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 11, 2022