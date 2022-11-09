Россия в очередной раз озвучила призыв к Баку и Еревану воздержаться от шагов, могущих привести к дестабилизации обстановки в регионе — на сей раз устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Призываем обе страны воздерживаться от любых действий и шагов, которые могут привести к росту напряженности», — цитируют информагентства его слова.

Понятно, что подобные призывы «ко всем и ни к кому», без четкого указания, кто именно несет ответственность за сохраняющуюся напряжённость, даже теоретически не могут возыметь эффект. Но сегодня, учитывая все обстоятельства, уже не получится не спросить: а не следует ли господину Пескову адресовать этот призыв «воздержаться от шагов, могущих привести к дестабилизации обстановки в регионе», прежде всего собственной стране?

А здесь есть о чем спросить и что рассказать. Напомним: как стало известно накануне, через Лачинский коридор под видом «гуманитарной помощи» росмиротворцы доставили оружие и военное снаряжение, в том числе станковые пулеметы, снайперские винтовки, 122-мм минометы, противотанковые ручные ракеты «Фагот» и «Корнет» — идеальное оружие террористов, гранатометы, наконец, противотанковые и противопехотные мины.

И кому же предназначена эта «гуманитарная помощь»? Самим миротворцам? Но, во-первых, каким образом для решения миротворческих задач понадобились гранатометы, противотанковые ручные ракеты и минометы? А во-вторых, зачем это все доставляется с базы в Гюмри тайно и под видом «гуманитарной помощи»? Почему росмиротворцы не провозят оружие открыто, если оно предназначено самому РМК? Устраивать подобные игры имеет смысл только в одном случае — если весь контрабандный арсенал адресован армянским бандформированиям. Тем самым, которые росмиротворцы, вопреки подписанному еще два года назад соглашению, не торопятся разоружать. То есть по сути крышуют.

Тем более это информация к размышлению, каким образом в перешедших под контроль Азербайджана землях уже после окончания 44-дневной войны и развертывания РМК обнаруживаются мины, произведённые в 2021 году.

Более того, уже замечены и самолёты с российским оружием, которое доставляется в Армению под видом «гуманитарной помощи», причем по знакомому маршруту: сначала над Каспием, потом в воздушном пространстве Ирана и уже оттуда — в Армению.

И все это происходит на фоне как минимум непонятных, а может, как раз понятных, политических игр на армяно-азербайджанском поле. На встрече в Сочи Москва, как проговорился посол РФ в Армении Сергей Копыркин, решила «реанимировать» тему статуса Карабаха, причем в виде впечатляющей «мины замедленного действия» — пусть, мол, этим занимаются «будущие поколения». Что более всего напомнило совет Дмитрия Медведева, тогда премьер-министра России: в регионе не надо ничего менять, вот пусть пройдут два, три, а еще лучше четыре поколения, а там посмотрим. В переводе. Дмитрий Анатольевич советовал «отложить на три-четыре поколения» вопрос освобождения азербайджанских земель. Причем сказано это было после апрельских боев 2016 года, когда большинству думающих экспертов уже стало понятно, что у конфликта появилось военное решение.

Более того, в самом Карабахе нешуточную провокационную активность развил Рубен Варданян. Возможно, по отдельности «утечкам», что в ходе переговоров в Сочи Ильхам Алиев потребовал убрать этого «олигарха-провокатора» из Карабаха, можно верить или не верить. Высказанный еще в начале сентября российским экспертом Григорием Трофимчуком прогноз: «Переезд Рубена Варданяна на территорию Карабаха можно считать первым шагом к организации серьёзного армянского сопротивления Азербайджану. Это знак. Подчёркнутый отказ от гражданства РФ тоже о чём-то говорит. Варданян это не Стерлигов, который приезжал «в Арцах» «крутить хвосты коровам». Рано или поздно падение Армении должно было дойти до точки, предела относительно гладкого азербайджанского наката, когда всё вдруг стало казаться простым и лёгким» — считать его личным мнением. Но после того, как именно с назначением Варданяна на пост «госминистра» в Ханкенди снова начались митинги под затрепанными во всех смыслах лозунгами 1988 года и истеричными требованиями «Арцах» не будет в составе Азербайджана!», считать все это «случайными совпадениями» не получится. А если теперь в Карабах еще и завозят оружие, то вопрос, как далеко готовы зайти ханкендинские марионетки, стоит того, чтобы его озвучить.

И вот из этой грязной игры, затеянной в Карабахе, уже можно сделать выводы. Для начала, Москва еще раз подтвердила, что, кроме игры на конфликтах, в ее дипломатическом арсенале так и не появилось ничего нового. Далее, вне зависимости от того, намерена ли Москва терпеть у власти в Армении Пашиняна или же его планируется сменить на более лояльную Кремлю фигуру, в лице Роберта Кочаряна или же Рубена Варданяна, нет сомнений, что оплатить лояльность своего «форпоста» в Кремле в очередной раз собираются за счёт Азербайджана.

Но, похоже, на берегах Москва-реки не учли, что время подобных игр уже безвозвратно ушло, и что Азербайджан уже вырос из советской и даже «постсоветской» шинели. И как бы это поделикатнее, Москве лучше помнить, при каких обстоятельствах в регионе появились ее миротворцы — тогда, напомним, Азербайджан «размазал по стенке» любимый форпост Кремля, которому не помогли ни база в Гюмри, ни оружием, доставлявшееся под видом гуманитарной помощи. Победа Азербайджана закрепила уже новый геополитический расклад, где у Кремля нет ни военной, ни дипломатической монополии. И если Москва вознамерилась повторить опыт с оружием под видом гуманитарной помощи, с лозунгами формата 1988 года и «десантированием» в Армению российских олигархов, то это уже не дежавю, а прыжки на грабли.

И нет никакой уверенности, что весь удар этими граблями по лбу примет на себя исключительно «форпост».

Нурани, обозреватель