Вот уже два года, как в азербайджанском календаре появилась новая дата — 8 ноября. День победы. День освобождения города Шуша. День отсчёта новой истории, когда Азербайджан впервые за последние 200 лет не теряет, а возвращает свои земли. Дата, высеченная следами пуль и осколков на стенах домов, флагами на балконах, день, когда страна от своего президента и верховного главнокомандующего услышала слова, которых ждала более четверти века: «Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы тебя возродим!»

У победы много слагаемых. Это мужество и самоотверженность военных, это то, что в армии называют «матчасть», это стратегические планы и тактические задумки. Но самое главное, это общенациональная победная стратегия, которую уже определяет президент. Это строительство того государства и той армии, которым окажется под силу миссия, считавшаяся невыполнимой — освобождение Карабаха от армянской оккупации. Это точнейший политический расчёт, безошибочно выбранный момент для контрнаступления, это трезвая и хладнокровная оценка сил — и своих, и противника. Это четкие, жесткие, на грани фола интервью с ведущими мировыми СМИ — главное «оружие» Азербайджана в информационной войне. Это огромный, непререкаемый авторитет, заработанный задолго до победных вестей с фронта. И это победа, не ставшая результатом везения или стечения обстоятельств. Мы добыли ее на поле боя, заплатив страшную цену — жизни почти трёх тысяч наших шехидов. Чтобы теперь Азербайджан уже два года отсчитывал свою новую историю — уже как страна-победитель.

Возможно, сегодня, на фоне торжественных войсковых маршей, не хочется вспоминать горечь ранних девяностых. Но, возможно, именно те трагические события — это еще и напоминание, как много в военной и политической стратегии зависит от лидера страны. От того, будет ли он думать о создании армии или о двубортных костюмах и широких галстуках или о создании армии, станет ли ждать «ценных руководящих указаний» из Москвы или будет осуществлять действительно независимую внешнюю политику.

И, возможно, многие продолжали видеть Азербайджан таким, каким он был в ранние девяностые — с внутренним разбродом, с отрядами самообороны вместо армии. Армения, и не только Армения, стягивая в оккупированный Карабах наступательное оружие в количествах, превышающих квоты ДОВСЕ, тоже готовилась к повторению войны девяностых — с территориальными захватами, с планами оккупации Барды, Тертера и Гянджи, с расчётом ввергнуть Азербайджан в гуманитарную и политическую катастрофу…

Был, конечно, другой вариант. Стиснуть зубы. Выстроить Государство и Армию с большой буквы. Извлечь болезненные уроки из ранних девяностых. Провести в общенациональном масштабе «работу над ошибками». И готовиться к новой освободительной войне. Именно этого от Азербайджана ждали меньше всего. И именно это мы смогли осуществить под руководством президента Ильхама Алиева. Это была наша, если угодно, «невыполнимая миссия».

И мы это сделали.

Сегодня, оглядываясь назад, уже по-другому можно проследить, как Азербайджан под руководством своего президента уверенно, шаг за шагом, шёл по своей Дороге Победы. Как обходил дипломатические «ловушки», как жестко отметал уговоры и противостоял давлению. Как президент Азербайджана отказывался подписывать «казанский документ» и многие другие подобные дипломатические «уловки». Как готовил — и подготовил! — политическую почву для военного решения. Как уверенно наша страна реализовывала свою нефтяную стратегию и как наращивала военный бюджет. Как закупали оружие и создавали свой ВПК. Как проводили учения и создавали военные планы для освобождения своих земель. И как в мае 2020 года, за несколько месяцев до войны, наши солдаты на учениях выстроились в «живые буквы» — «Жди нас, Шуша!» Это в Армении могли считать, что за более чем четверти века оккупации азербайджанские призывники не пойдут умирать за те земли, которые они знают только по фотографиям и рассказам. А наши юноши и девушки штурмовали военкоматы. И шли на войну — чтобы победить. Потому что верили в свою страну, в своего верховного главнокомандующего и в свою армию. Это оттуда, из 44 дней войны, эти слова президента Ильхама Алиева: «Мы хорошо знаем, что и когда надо делать. Поэтому сегодня наша успешная операция привела к большим результатам. Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства».

И это очень правильно и символично, что свой День Победы Азербайджан отмечает именно 8 ноября — в день освобождения города Шуша, «короны Карабаха», его исторической столицы.

Можно очень долго перечислять доводы. Фраза «кто владеет Шушой — тот владеет Карабахом» не потеряла своей актуальности. Шуша — господствующая высота, перекрёсток важных дорог, историческая столица.

Как признают многие эксперты, освобождение города Шуша не просто означало успех сложнейшей военной операции, которую сегодня изучают в ведущих военных академиях мира. Прежде всего, оно обозначило рубеж, за которым сопротивление армянской армии просто теряло смысл, и война превращалась в бойню. Азербайджан, освободив Шушу, затянул «мешок» для 25-тысячной армянской группировки.

Но, возможно, даже не это главное. И здесь нелишне вспомнить, что творилось в информационной сфере и соцсетях накануне. Когда уже доходили обрывки слухов: наши солдаты там, на подступах к Шуше. Несмотря на строжайший запрет, все же доходили и видеозаписи, где были видны крепостные стены и минареты столицы Карабаха. В Ереване вынуждены были сквозь зубы признать: да, бои идут на подступах к Шуше. Официальной информации пока еще не было. Даже эксперты «третьих стран» демонстрировали скепсис. Наконец, надувал щеки еще не отправленный в отставку и не избитый в аэропорту Арцрун Ованнисян: да, мол, в окрестностях города замечены азербайджанские «наемники» (ну куда без них) и «диверсанты», идёт операция по их уничтожению, и мы ее называем «Гербагер — 2020». Он даже пытался отпускать шпильки: «Президент Азербайджана заявляет, будто их войска наступают на «Шуши» (Шушу — Minval.az), но возникает вопрос, как это они нападают, если мы их ищем, находим, нескольких уничтожаем, а остальные убегают. При любого рода военных действиях атакующих не ищут, они находятся сами». Уже 7 ноября он же вынужден был признать: да, идут ожесточённые бои, «противник» перебросил дополнительные силы.

А 8 ноября, в первые часы после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша, армянскую и околоармянскую политическую «тусовку» охватила растерянность. В то, что Шуша освобождена от оккупантов, в Ереване просто отказывались верить. И это было не просто следствие мифов насчёт «народа-воина».

Там просто не могли поверить, не могли представить себе, что армия Азербайджана оказалась в состоянии провести такую операцию, как штурм города Шуша со стороны скал Джыдыр-дюзю.

За нами просто не признавали права на победу, на сильную армию, на освобождение своих земель, наконец, на государственную состоятельность. На все то, чего мы добились под руководством нашего победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Азербайджан под руководством своего Лидера с большой буквы переходил в эти дни в «высшую политическую лигу», в прямом смысле слова завоёвывая себе место в большой политике. Доказывая всем, что теперь с нашей страной надо «на вы». Азербайджан под руководством своего президента не просто одержал победу в войне. Наша страна закрепила за собой новый статус и новую роль на мировой арене. Азербайджан отбросил самое тяжелое постсоветское наследство — конфликт в Карабахе, и заявил о себе на новом уровне — как сильное, состоявшееся государство с современной мощной армией. Страна, впервые опрокинувшая незыблемые, казалось бы, установки — как оказалось, Кремль уже не определяет, кому отдать лавры победителя, и даже самолёты с оружием под видом «гуманитарной помощи» не гарантируют успеха для Армении.

Потому что теперь историю Южного Кавказа под руководством своего Верховного Главнокомандующего пишет уже Азербайджан

Нурани, обозреватель