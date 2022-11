Первого ноября в алжирской столице начал работу 31-й Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), в церемонии открытия которого, как уже сообщали отечественные СМИ, в качестве почетного гостя принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Наряду с главой азербайджанского государства на мероприятие в этом статусе были приглашены и приняли участие также генеральный секретарь ООН, председатель Африканского союза и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества. Чуть меньше месяца назад руководитель Азербайджана принял участие в прошедшем в рамках саммита «Европейское политическое сообщество» в Праге круглом столе на тему «Мир и безопасность на европейском континенте», а затем — на прошедшем в Астане пленарном заседании 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И вот теперь голос Азербайджана звучит с высокой трибуны Саммита ЛАГ.

Плотный рабочий график, идущие в стране масштабные восстановительные работы на освобожденных от армянской оккупации территориях, остающиеся открытыми вопросы в армяно-азербайджанском постконфликтном мирном процессе и многое другое, увы, не позволяют Алиеву принять участие в целом ряде других престижных международных мероприятий в разных концах мира, откуда не прекращают поступать на его адрес приглашения, иначе вышеприведенный список был бы сегодня еще более обширным. Из всех них приходится выбирать самые важные, чтобы и голос Азербайджана доносился до мира как можно с более высоких и престижных трибун, и, в то же время, грандиозные созидательные программы внутри страны не обделялись каждодневным вниманием.

О чем свидетельствуют приглашения главы Азербайджана на самые авторитетные международные форумы? Естественно, это индикатор огромного влияния и авторитета, завоёванного нашим государством на мировой арене, и уважения лично к президенту нашей страны. А ведь выстроенные государством международные связи как на двусторонней, так и многосторонней основе служат своего рода «лакмусовой бумажкой» эффективности и успешности выбранного и проводимого политического курса. Есть страны-изгои с нерукопожатными лидерами, а есть страны, с лидерами которых считают для себя большой честью сидеть рядом ведущие политики мира. Сегодня Ильхам Алиев, безусловно, является образцом самого успешного лидера. Это и победоносный полководец, и архитектор «азербайджанского экономического чуда», и друг журналистов, пламенный оратор, политический гроссмейстер, дипломатическим талантом которого восхищаются все друзья Азербайджана, а недруги — молча (а иногда и не совсем молча) завидуют, не всегда справляясь с рвущейся наружу желчью.

Поэтому частые приглашения в разные страны, наряду с визитами в Азербайджан высокопоставленных зарубежных гостей, являются наглядным свидетельством напряженной работы главы нашего государства в области расширения международных связей страны.

Вот и сейчас с высокой трибуны алжирской столицы мир услышал озвученный президентом глас азербайджанского народа. Накануне Ильхам Алиев возложил венок к Памятнику славы и мученичества и посетил Национальный музей борцов за независимость этой страны. В социальных сетях пользователи не перестают восхищаться замечательным текстом (не говоря уже о красивом почерке человека, пишущего стоя) записи в Книге почетных гостей, оставленной президентом при посещении этого музея. Эта часть программы была, пожалуй, наиболее эмоциональной, учитывая выставленные экспонаты, напоминающие о зверствах французских колониалистов. В своей речи он назвал вещи своими именами. Действительно, эти самозванные «лекторы» спецкурса по «правам человека», принимающие в погоне за армянскими голосами резолюции в своих парламентах о признании вымышленных «геноцидов», не видят бревна в собственном глазу.

На эти царящие сегодня на Западе двойные стандарты обратил внимание в свой речи Ильхам Алиев. То, что вытворила Франция в Алжире, ничем иным, кроме как военными преступлениями (многие считает эти страшные действия геноцидом), назвать невозможно! И эта Франция, готовящая теперь в своем Сенате какую-то никчемную резолюцию против нашей страны, будет поучать нас «морали»? Вместо этого Макрон должен за все злодеяния своих предшественников покаяться перед алжирским народом, попросить у некогда порабощенного его предками свободолюбивого алжирского народа прощения, как сделала послевоенная, обновленная Германия в отношении евреев! Макрон должен встать на колени, как это сделал канцлер Вилли Брандт. Но вместо этого неоколониалистская Франция ищет лазейки, чтобы пролезть в Южный Кавказ. Для чего? Наследили в Алжире, теперь решили у нас нагадить? Вам здесь не место, слышите? Как говорится, no entry, not welcome!

Вчерашний визит Ильхама Алиева в Алжир в качестве президента Азербайджана и главы Движения Неприсоединившихся Стран является свидетельством триумфа внешней политики Азербайджана, на фоне которого жалкими и несчастными выглядят бывшие поработители, позорно потерявшие свои заморские владения под натиском борьбы колониальных народов за свою свободу.

Таким, как Эммануэль Макрон, не тягаться с грамотным политиком Ильхамом Алиевым.



Зухраб Дадашов