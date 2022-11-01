Сочинская встреча в целом зафиксировала позиции сторон, и пока они далеки от того, чтобы в результате этой встречи (или же ей подобных) на свет появилось некое соглашение между Азербайджаном и Арменией. Об этом Minval.az заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя результаты встречи Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина в Сочи 30 октября.

По словам Зульфугарова, Азербайджан зафиксировал свои основополагающие принципы и подходы к вопросу постконфликтного урегулирования отношений с Арменией, четко обозначив, что вопрос Карабаха является частью внутренней повестки дня, и что этот конфликт в международном плане урегулирован, а все остальные вопросы являются исключительно внутренним делом страны.

«Такая позиция Азербайджана не была принята Арменией и в результате этого мы видим итоговый документ, который, по сути дела, не внес ничего нового в копилку документов, подписанных после 2020 года», — говорит дипломат.

Он считает, что встреча в целом зафиксировала позиции сторон, и пока они далеки от того, чтобы в результате этой встречи или же ей подобных на свет появилось некое соглашение между Азербайджаном и Арменией.

«Мы должны понимать, что такого рода встречи являются лишь частью общего процесса взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, мы также должны понимать, что во время пражской встречи Пашинян подписал закон о бюджете на следующий финансовый год, в котором имеются два характерных пункта, ясно указывающих на то, что делает политическое руководство Армении. Это, прежде всего, пункт, в котором говорится об увеличении оборонных расходов на 47% в течение года, а в специальных пунктах бюджета предусматривается финансирование марионеточных структур в зоне ответственности российских миротворцев, и на эти цели выделяется сумма размером в 340 миллионов долларов. Как видите, несмотря на «миролюбивую» лексику, применяемую Арменией на различных международных площадках, ее политика и суть этой политики остаются прежними. Соответственно, осознавая эту реальность Азербайджан видит, что Армения не хочет идти к миру и не желает придерживаться основополагающих принципов норм международного права, которые изложены в качестве базы возможной разработки в будущем мирного соглашения между двумя странами», – рассказал дипломат.

По его словам, в качестве прогноза можно сказать, что в ближайшее время Армения продолжит серию провокационных действий в зоне Карабаха, а именно в зоне ответственности сил по поддержанию мира, надеясь на то, что эти действия будут поддерживаться, в том числе, и т.н. посредниками.

«Отмечу, что не исключается координация этих действий между Россией и Францией. Главной целью армянской стороны в первую очередь было обеспечение смены позиций азербайджанских вооруженных сил, так как в Армении считают, что Азербайджан «нарушил границы республики Армения». Во-первых, такого понятия, как «границы республики Армения» не существует, потому что эта граница может появиться только в одном случае, а именно, когда Армения, как и Азербайджан, кстати, подпишут документы о демаркации и делимитации границ. До этого периода все, что называется границей, следует отмечать лишь как условное обозначение. Были подтверждены принципы, на основании которых будет проводиться эта работа в будущем и эти переговоры в будущем — это комплекс принципов, изложенных в Уставе ООН, а также в Алмаатинской декларации от 1991 года. Я бы хотел бы особо отметить, что в подписанном вчера документе дается ссылка не на линию границы от 1991 года, а на принципы декларации 1991 года, потому что, как мы знаем, Армения и тогда представляла свои границы не такими, как они были зафиксированы в основополагающих документах СССР. Но можно, конечно же, предполагать, что линия границ будет соответствовать границе советского периода. А вот точную линию прохождения границы и точную дату (от какого года) — это еще предстоит определить», – подчеркнул наш собеседник.

Азербайджан, считает он, в Сочи добился победы и еще раз продекларировал свои позиции и их основополагающие компоненты, потому что конфликт на международном уроне урегулирован, остались только вопросы, относящиеся Азербайджана и его суверенных прав.

«И остается только тематика постконфликтного взаимодействия и решения вопросов с Арменией, как с соседним государством. Я уверен, что Азербайджан в ближайшее время будет действовать в этом направлении», – отметил он.

Говоря о том, удалось ли Москве перехватить посредническую инициативу, Зульфугаров сказал, что «мы всегда должны понимать, что все посредники (и это касается не только России), прежде всего — несмотря на декларации — имеют цель закрепить свое политическое влияние в регионе посредством модерации конфликтной ситуации».

«Это касается и переговорного процесса, и сил по поддержанию мира, и сил ЕС на территории Армении и так далее. И второй компонент их основных целей – это конкуренция друг с другом. Потому за всеми этими большими целями такая тема, как урегулирование конфликта, отходит на второй (третий-четвертый) план. Поэтому позиция России – как и Франции и США – в данном вопросе имеет характер тактического подхода. Она выгодна для содержания своего политического влияния в регионе, она может быть более проармянской, а в какие-то периоды более проазербайджанской. Тут, я думаю, не стоит строить никаких иллюзий. Поэтому очень важно, что в контексте подписанного соглашения был озвучен важный месседж, а именно: карабахский конфликт урегулирован для всех международных игроков. Я думаю, что этот месседж был всеми хорошо услышан», – заключил наш собеседник.

Беседовала Яна Мадатова