Азербайджан в будущем запустит новые спутники.

Об этом заявил председатель правления Космического агентства АР («Азеркосмос») при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов во время выступления на мероприятии «Международная инициатива по космической погоде: Рабочий семинар ООН/Азербайджана по солнцу, космической погоде и геосфере» (United Nations/Azerbaijan Workshop on the International Space Weather Initiative: The Sun, Space Weather and Geosphere)», передает Report.

По его словам, готовятся масштабные документы, связанные с деятельностью Азербайджана в космической сфере до 2030 года.