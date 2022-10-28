Эксперты продолжают самым внимательным образом отслеживать визит министра обороны Израиля Бени Ганца в Турцию. Глава израильского оборонного ведомства посещает эту страну после десятилетнего перерыва. Более того, по данным израильских источников, первоначально в ходе визита встреча Бенца с президентом Турции не планировалось, но теперь, по сообщениям из Анкары, Реджеп Тайип Эрдоган принял израильского гостя. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. Официального подтверждения, что в ходе переговоров обсуждались угрожающие жесты Ирана в адрес Азербайджана, как бы нет. Однако ведущие русскоязычные СМИ Израиля уверены, что эта тема заняла далеко не последнее место на переговорах. И уж тем более эксперты обратили внимание на слова главы оборонного ведомства Израиля о союзах, которые создаются в ответ на действия Ирана.

Это пока еще не официальное объявление о создании нового военного союза с участием Азербайджана, Турции и Израиля в ответ на иранские агрессивные телодвижения. Но нет сомнений: в заинтересованных странах уже делаются выводы и прорабатываются ответные ходы.

В самом деле, Азербайджан по крайней мере с момента прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева стремился выстроить с Ираном добрососедские и конструктивные отношения. Наша страна, несмотря на достаточно заманчивые предложения от тех же США, не соглашалась предоставлять свою территорию для антииранских действий. Однако на протяжении всех этих 30 лет в Иране предпочитали трещать на всех углах о поисках «сионистского присутствия» в Азербайджане и под аккомпанемент этого треска устраивать боевые развороты своих МиГов над устьем Куры, обстреливать азербайджанское геологоразведочное судно «Геофизик-3» в азербайджанских территориальных водах, патронировать в Азербайджане радикальные группировки и инспирировать террористические заговоры. Помогая заодно Армении. А теперь уже во второй раз устраивает «игру мускулами» у границы с Азербайджаном, только недавно освобождённой от армянской оккупации, причем с явной имитацией наступательных действий.

И, судя по всему, угрозы Ирана в адрес Азербайджана, где не позволяли себе антииранских шагов и где унаследовали от СССР полностью согласованную границу, вкупе с поставками иранских дронов России для войны с Украиной оказались «водоразделом» для слишком многих стран, у которых были свои счёты с Ираном.

В самом деле, у ИРИ натянутые отношения со многими соседними странами. Интересы ИРИ и Турции вошли в резкий клинч в Сирии, причем дамасский режим Башара Асада под покровительством Ирана и России позволял себе устраивать артиллерийские обстрелы турецкой территории, организовывать там теракты и сбивать турецкие самолёты в турецком же воздушном пространстве. С Саудовской Аравией и другими странами Залива интересы столкнулись уже в Йемене, где Иран поддерживает местных хуситов. С Эмиратами есть еще и территориальные споры. В Ираке Иран поддерживает радикальные шиитские группировки. Европа и США не без оснований считает Иран страной-спонсором международного терроризма. До поры до времени с Тегераном пытались договориться, обсуждали «ядерную сделку» и т.д. Но теперь, похоже, к выводу, что Иран пересёк «красную линию», пришли не только в Баку. Судя по всему, ИРИ предстоит столкнуться с реальными результатами «мудрой политики» своей муллократии. И узнать, что означает в политическом «переложении» поговорка «не буди лихо, пока оно тихо».

Нурани, обозреватель