Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобождённые районы, визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, открытие нового международного аэропорта в Зангелане — все это еще долго будет в центре внимания экспертов и политиков. В режиме «горячей хроники» его отследили не только азербайджанские информагентства. И теперь, когда визит завершён, настало время разобраться, что же кроется за этими самыми «горячими новостями». Тем более что визит Эрдогана в Азербайджан и его переговоры с Ильхамом Алиевым оказались рекордными по числу «месседжей».

Прежде всего, визит президента Турции в Азербайджан не просто напомнил о союзе двух государств — этот союз, как подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, еще больше укрепился уже после 44-дневной войны: «Сегодня очередное торжество турецко-азербайджанского единства, братства. Такое могущественное государство, как Турция, является братской страной, и это большое счастье для нас. Вторая Карабахская война, поствоенный период еще более укрепили это единство. В прошлом году в Шуше мы подписали Шушинскую декларацию, Турция и Азербайджан официально стали союзниками. Стали союзниками во всех сферах, что является серьезным достижением для наших народов, в то же время это – серьезный месседж региону и миру, потому что турецко-азербайджанское единство является очень важным фактором в регионе. Это – фактор мира и стабильности. В то же время, если кто-то вновь попытается предпринять несправедливые действия против нас, то, конечно, должен серьезно учесть этот фактор». Вслух учения Ирана упомянуты не были, армянские планы силового реванша — тем более, но сигнал был более чем ясным.

Но есть еще один результат визита. Последние события на освобожденных землях и прозвучавшие там заявления лидеров Азербайджана и Турции не оставляют сомнений: Армения проигрывает, если угодно, «войну после войны».

Прежде всего, обращают на себя внимание темпы и масштабы восстановительных работ. Заявление Эрдогана, что Азербайджан открыл второй современный аэропорт в течение года на своей древней земле, освобожденной от оккупации — не каждая страна может такое сделать после такого сложного периода, вряд ли было продиктовано исключительно дипломатической вежливостью. Тем более понятно, что аэропорт — это стратегический объект, который может использоваться и в гражданских, и в военных целях. А на подходе — воздушные ворота Лачина, где, как отметил президент Азербайджана, вообще нет ровного места для взлетных полос, и приходится «выравнивать» горы.

Более того, открытие аэропорта в Зангелане, где приземлился лайнер президента Турции, было, без сомнения, центральным и самым «зрелищным», но не единственным событием визита. Главы государств заложили фундамент железнодорожной станции Гумлаг, открыли агропарк «Дост», заложили фундамент комплекса «Лес дружбы» и даже впустили волю джейранов, популяцию которых на освобожденных от оккупации землях теперь восстанавливает Азербайджан.

И тем резче контраст с тем ужасающим вандализмом, который более четверти века творила на захваченных азербайджанских землях Армения. И за который ей сегодня придётся ответить. Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, последствия которого для Еревана будут более чем масштабными. Как отметил президент Турции, ОБСЕ и ЕС не организуют поездки на освобожденные территории. «Причина проста. Они не хотят видеть последствий своего бездействия, видеть результаты совершенного Западом, — отметил глава Турецкой Республики. — Этот вопрос нужно поднимать в суде Гааги и требовать компенсации. Нужно прижать их к стене по данному вопросу. Мировое сообщество должно увидеть их лицо. Мы должны показать миру их истинное лицо».

А это уже куда серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд.

Во-первых, Азербайджан и Турция выводят на новый уровень и работу над исками за вандализм и разграбление территорий Азербайджана, захваченных Арменией.

Нетрудно догадаться, что теперь Баку и Анкара будут работать здесь рука об руку, и сказать, что Армении есть о чем беспокоиться — это ничего не сказать. Во время оккупации мир еще мог позволить себе делать вид, что, дескать, подтвержденной информации об армянском вандализме было не так много. Но сегодня «смотреть в другую сторону» уже не получается. Доказательств армянского вандализма после освобождения территорий слишком много, чтобы их по-прежнему можно было бы не замечать.

Но теперь, как показывает заявление Эрдогана, в качестве «ответчика» может выступать не только Армения, но и международные организации. Те самые, у которых есть четкий мандат, огромные полномочия и такая мелочь, как обязательства перед собственными членами и мировым сообществом. И если Евросоюз еще может заявить, что все происходило вне зоны его ответственности, что в урегулирование он включился недавно и т.д., то с ОБСЕ все куда сложнее. Эта организация непосредственно занималась урегулированием. Под ее патронажем действовала приснопамятная Минская группа ОБСЕ.

Наконец, заявление Эрдогана прозвучало как раз на фоне скандала вокруг отправки в Армению «миссии ОБСЕ», по поводу которой ОБСЕ, как напомнил МИД Азербайджана, никакого решения в установленном порядке не принимало. кроме того, в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в рамках ОБСЕ на основе консенсуса потребовались годы, чтобы согласовать две миссии ОБСЕ на оккупированные в то время территории Азербайджана в 2005 и 2010 годах соответственно из-за откровенно деструктивной позиции Армении. «Просьба Азербайджана о направлении еще одной такой миссии с учетом бесчисленных противоправных действий на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе фактов незаконных поселений на этих территориях, до 2020 года не была выполнена из-за противодействия Армении», — заявили в МИДе.

А ещё есть ЮНЕСКО со своими неприкрытыми двойными стандартами. Где голосили по поводу мифической «угрозы» христианским памятникам в Карабахе, но не видели в упор разрушения 65 из 67 мечетей в Карабахе. И где требовали отправки в Карабах своей миссии, но тут же запрятали свою активность поглубже, как только стало понятно, что исследовать придётся ещё и вполне реальный армянский вандализм.

И теперь, если Азербайджан и Турция вынесут эти «кейсы» в Гаагский суд, международной бюрократии мало не покажется.

Нурани, обозреватель