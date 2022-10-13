Испания планирует предоставить Украине четыре системы ПВО Hawk. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам заседания министров обороны Альянса в четверг, 13 октября.

Он подчеркнул, что члены Альянса передают Украине передовые системы, «в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику».

«Я приветствую сегодняшнее объявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для усиления противовоздушной обороны Украины — в дополнение к тому, что союзники предоставили в течение последних дней. Спасибо союзникам за весомый вклад, и призываю и в дальнейшем усиливать поддержку», — отметил генсек.