Сегодня в Праге встретились председатель Совета ЕС Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом написал в соцсети Twitter заместитель помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Always good news to sit and talk. Today in Prague, President @EmmanuelMacron and @eucopresident Charles Michel with 🇦🇲 PM @NikolPashinyan and 🇦🇿 @presidentaz Aliyev. #NATO supports the normalisation of relations between Armenia and Azerbaijan pic.twitter.com/abQ8TOeyID

— Javier Colomina (@JavierColominaP) October 6, 2022