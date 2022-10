Неизбирательное применение Арменией мин и тот факт, что она продолжает устанавливать мины, приводит к ранениям и страданиям людей.

За прошедшие 30 лет число жертв взрывов мин достигло 3336, среди них 38 женщин и 357 детей. 257 из них стали жертвами взрывов мин после войны 2020 года.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Indiscriminate use and still ongoing placing of #landmines by #Armenia against #Azerbaijan cause superfluous injuries and suffering. The number of victims in the last 30 years stands at 3️⃣3️⃣3️⃣6️⃣, including 38 women & 357 kids. Among these 257 are victims since the 2020 War. pic.twitter.com/en8oCoydcY

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) October 5, 2022