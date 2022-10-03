Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, провела пикет в знак протеста против недавних провокаций и захватнической политики Армении, сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Акция организована Центром культуры и искусства «Ветен» на площади Мела Ластмана.

В пикете также приняли участие представители еврейской и турецкой общин.

Участники акции демонстрировали плакаты с лозунгами «Карабах – это Азербайджан!», «Азербайджан хочет мира!», «Армения искажает факты и обманывает мировую общественность!», «Установленные Арменией мины убивают мирных жителей!» и др.

Во время акции по улицам Торонто курсировали автомобили с LED-экранами. На экранах демонстрировались надписи «Азербайджан желает мира, Армения желает войны», «Армянские мины = военное преступление» и другие.

Отметим, что азербайджанские диаспорские организации провели акции протеста против провокаций, совершенных Арменией 12-13 сентября на госгранице с Азербайджаном, в почти 30 странах мира. Были направлены обращения и заявления в авторитетные международные организации и мировым лидерам.