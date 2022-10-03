Большой адронный коллайдер будет остановлен для техобслуживания раньше положенного срока ради экономии электроэнергии. Об этом сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

«Техническая остановка конца года стартует 28 ноября 2022 года, то есть на две недели раньше, чем было прежде предусмотрено, и эксплуатация комплекса ускорителя будет снижена на 20% в 2023 году», — сообщается в релизе. Ученые подчеркивают, что это решение было принято совместно с Electricite de France, французским дистрибьютором электроэнергии.

Помимо досрочной остановки ускорителя планируются и другие меры по сокращению потребления электричества. Ученые планируют выключать ночное освещение везде, где это возможно, а температуру помещений понизят на 1 градус. Все это является частью общеевропейской стратегии по преодолению энергетического кризиса.