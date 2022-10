Находящийся с визитом в Швейцарии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Швейцарии Ливией Леу.

Об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

Азербайджанский министр проинформировал свою швейцарскую коллегу о встрече, которую он провел 2 октября с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Выражаю признательность Швейцарии за гостеприимство и хорошую организацию встречи. Надеемся, что эта встреча даст импульс установлению мира в нашем регионе».

Delighted to meet with State Secretary Livia Leu @SwissMFAStatSec in #Geneva. I briefed my colleague on meeting with FM of #Armenia @AraratMirzoyan. I express gratitude to Swiss side for the hospitality & well organization of the meeting that hope will foster peace in our region. pic.twitter.com/PYD0r1aAVn

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) October 3, 2022