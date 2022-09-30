Никол Пашинян, премьер-министр Армении, устроил новое шоу с элементами «политической реанимации». Накануне «шашлычный варчапет» заявил в парламенте: «Мы очень активно работаем со всеми возможными международными партнерами. В этой ситуации мы предлагаем международным партнерам размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, будь то ООН, ОБСЕ или любая другая международная организация». ОДКБ не упомянул.

А теперь по той же проблеме высказалась посол Франции в Армении мадам Анн Луйо. Которая заявила местным журналистам: Франция, по ее словам, поддерживает идею размещения международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.

Париж работает в этом направлении и ведет переговоры с другими странами. «Ситуация на границе, действительно, серьезная. Франция и Штаты работают и пытаются вовлечь и другие страны», — цитируют ее местные СМИ.

А вот это уже интересно. Особенно на фоне других сообщений тех же СМИ и ТГ-каналов, где мадам Луйо заверяет, что Франция будет защищать «территориальную целостность Армении», и обвиняет Азербайджан в «агрессии».

Интересно, конечно, почему мы не услышали от французских дипломатов ничего подобного за все те 30 лет, когда Армения оккупировала территории Азербайджана. Еще интереснее, почему французский дипломат позволяет себе подобные высказывания, не удосужившись проверить, кто 12-13 сентября начал стрелять по чужой территории. И, наконец, совсем уж любопытно узнать, как подобные односторонние и оторванные от реалий заявления госпожи посла сочетаются со стремлением Франции возродить своё посредничество в регионе. А если слова мадам Луйо «неточно процитировали» АрмСМИ, то в этом случае посольство должно выступить с четким и ясным разъяснением.

Но и сама по себе «пограничная инициатива» Пашиняна с подсказки Парижа заслуживает внимания.

Понятно, что это часть «флирта» между США и Францией, с одной стороны, и Арменией, с другой. Франция и США продолжают попытки «въехать» в постконфликтное урегулирование через Армению, и здесь кому-то может показаться, что инициатива Пашиняна дарит неплохую возможность «воткнуть» здесь своих наблюдателей. Более того, эксперты обращают внимание не только на громкие заявления. Как раз после поездок в Нью-Йорк и Париж Никол Пашинян объявил об увеличении военного бюджета Армении аж вдвое — до 1 миллиарда долларов, так что вопрос, откуда вдруг у Армении взялись «свободные» средства для таких манёвров, стоит того, чтобы его озвучить. И сделать соответствующие выводы. Военный бюджет Армении даже в таком «наращённом» состоянии — треть от азербайджанского, но это не меняет политического прочтения подобного опасного «спонсорства», если таковое имело место.

Но есть еще одна сторона вопроса. Размещение наблюдателей на границе вместе с «зеркальным отводом войск» Никол Пашинян уже предлагал — после провала собственной провокации у озера Гарагель весною 2021 года. И уже тогда эксперты, включая и Minval.az, объяснили, почему в Баку эту инициативу считают для себя неприемлемой. Азербайджан выступал и выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границ и подписание настоящего мирного договора. А такая инициатива, во-первых, «заморозит» процесс на нынешней стадии и законсервирует конфликт. А во-вторых, до делимитации и демаркации нет ясности, по какой линии размещать наблюдателей, что позволит Армении сохранить за собой остающиеся и сегодня под оккупацией территории в азербайджанском приграничье. И самое главное, такая инициатива не приблизит мир в регионе, а как раз наоборот, отдалит его на неопределённый срок. А авторам этой инициативы из Парижа и, возможно, Вашингтона надо бы учесть такое обстоятельство: наблюдатели, «миротворцы» и т.д. могут появиться на условной границе исключительно с согласия Азербайджана. Если же они встанут без такого согласия с армянской стороны, то превратятся в сторону конфликта. Более того, и Евросоюз, и США выступают сегодня именно за делимитацию границ, а не за срыв этого процесса. И что же — Париж после своих попыток развалить изнутри НАТО теперь так же торпедирует дипломатию ЕС? Или мадам Луйо вышла за рамки своей компетенции? Так или иначе, Азербайджан вправе услышать от Вашингтона и Парижа четкие ответы.

А пока что Армению весьма жестко одернула Москва, предложив подключить к урегулированию на границе наблюдателей ОДКБ. И напомнив тем самым Армении, кто дома у Пашиняна настоящий хозяин.

Нурани, обозреватель