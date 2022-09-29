Вот уже на протяжении более 30 лет южно-кавказский регион остается «горячей точкой». Благодаря агрессивной политике Армении, выраженной в территориальных претензиях к Азербайджану, долгие годы регион относится к разряду взрывоопасных. Впрочем, правильнее бы сказать, что он уже «взрывался».

Это и первая Карабахская война, в результате которой Армении при помощи своего ближайшего союзника – России удалось оккупировать 20 процентов территорий Азербайджана. Это и 4-дневная апрельская война 2016 года, затем июльские бои 2020 года. Итогом непрекращающихся военных провокаций Армении стала 44-дневная война осенью 2020 года, завершившаяся блестящей победой Азербайджана и освобождением оккупированных земель.

Тем не менее, провокации армян за прошедшие почти два года не прекращались, и очередная военная авантюра соседней страны 12-14 сентября вылилась в крупные боестолкновения. И опять же надежда Армении на призрачный реванш рухнула как карточный домик от дуновения ветра. Страна-агрессор понесла большие потери в живой силе и боевой технике. Кроме того, Азербайджану удалось взять несколько стратегически важных высот.

Понятное дело, что Армения, которая не имеет ни политического, ни военного веса на международной арене, лишь по собственной инициативе не решилась бы на откровенно проигрышный вариант. Ни для кого не секрет, что Южный Кавказ, который находится на стыке Востока и Запада, является лакомым кусочком ведущих мировых акторов. Фактор стабильности и мир по тем или иным причинам не устраивает ни Иран, ни Россию, ни США. Точнее, этим странам выгодно стать своего рода ментором при возникновении очагов напряженности, с последующей перспективой приобрести неплохие дивиденды.

Сегодня Россия, занятая войной в Украине, несколько ослабила свое влияние на Южном Кавказе. Но, как известно, свято место пусто не бывает. И частично освободившейся площадкой не преминули воспользоваться США и Евросоюз. И если США предпочитают занять ведущую роль за счет жесткой политики, выраженной в поддержке Армении в ее последней провокации, то Брюссель – сторонник мягкой формы усиления своего влияния, и придерживается, как нам кажется, в объективной позиции в армяно-азербайджанском конфликте.

Однако ловлю рыбы в мутной воде, кроме вышеназванных силовых центров, решили устроить и другие страны. В частности, речь идет об Индии. Как известно, Индия в карабахском конфликте исходила из армянских позиций. Достаточно вспомнить июльское интервью посла Индии в Армении Кишана Дан Деваля, в котором он отметил, что поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И это притом, что МГ ОБСЕ была «похоронена» еще в январе этого года, а для Азербайджана данный формат пособничества агрессору абсолютно неприемлем.

А еще ранее Индия предприняла очередной исламофобский шаг. В результате посол Индии в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел АР.

«На встрече было заявлено, что использование должностными лицами правящей партии Индии оскорбительных высказываний в адрес ислама и пророка Мухаммеда недопустимо», — указано в информации МИД.

Также было отмечено, что исламофобская позиция, проявленная индийскими официальными лицами, оскорбляет чувства мусульман во всем мире, и послу Индии сообщили, что Азербайджан осуждает такое поведение.

Эту информацию мы привели для того, чтобы была ясна позиция официального Нью-Дели в отношении мусульманского мира, к которому относится и Азербайджан. Тем более, что некоторые политиканы пытаются представить армяно-азербайджанский конфликт как войну из религиозных соображений.

Итак, Индия, которая долгие годы находится в состоянии военного конфликта с Пакистаном из Джаммы и Кашмира, решила внести свою лепту в эскалацию напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Сегодня армянские СМИ с нескрываемой радостью распространили информацию, что Индия продаст Армении оружия на 270 миллионов долларов. Контракт подразумевает передачу Армении РСЗО «Пинака», противотанковых ракет, а также ряда боеприпасов.

Согласитесь, что в условиях, когда стороны, пусть и медленно, но идут к подписанию мирного соглашения, подобных шаг индийских властей можно расценить как попытку срыва мирного процесса. Продажа оружия (пусть и низкого качества, являющегося дешевой копией российского оружия и по своим характеристикам уступающего пакистанскому оружию) Армению, которая избрала путь конфронтации, доказывает лишь одно: Индия тем самым мотивирует соседнюю сторону на новые провокации.

Думается, что Азербайджан должен сделать соответствующие выводы из лицемерной и проармянской политики Индии, и усилить сотрудничество с Китаем в политической и военной сферах. Тем более, что Индия имеет территориальные претензии не только к Пакистану, но и Китаю. Нью-Дели предъявляет свои права на регион Аксайчин, который контролируется Пекином.

Кроме того, необходимо и далее развивать формирующуюся ось Азербайджан-Турция-Пакистан, которая станет отличным противовесом тройке Иран-Армения-Индия, не скрывающие своего, мягко говоря, недовольства сильными Баку-Анкарой-Исламабадом.

Естественно, если Армения решила покупать у Индии оружие на такую сумму, то оно должно рано или поздно засветиться. И вполне понятно, что оно даст о себе знать не в Иране, Турции или Грузии, а именно выстрелит в сторону Азербайджана. В этом случае Ереван совершит фатальную ошибку. Если в ходе 44-дневной войны российское оружие не спасло Армению от разгрома, то индийская копия не убережет и подавно…

Фарид Теймурханлы