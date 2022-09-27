Армения, ведомая к «светлому будущему» своим варчапетом Николом Пашиняном, широкими шагами приближается к пропасти. Необоснованная игра с огнем автора афоризма «кокейшн бюро» дорого обошлась нашим соседям. Они получили 44-дневную войну, по итогам которой Армения капитулировала. Мифы об армянской исключительности разбились об азербайджанскую реальность.

Военная авантюра, совершенная 12-14 сентября, наводит на определенные размышления. Армяне априори понимают свое плачевное положение во всех направлениям: военном, политическом, экономическом и вряд ли решились бы на эскалацию без «дяди за спиной».

В данном случае власти Армении нашли запасной вариант: поможет Россия и ОДКБ – хороший вариант. Не поможет — переметнемся в сторону Запада. Антироссийские заявления в армянских пабликах, отказ от участия в учениях ОДКБ в Казахстане говорят лишь об одном: Ереван меняет свой внешнеполитический ориентир, сменив русского хозяина на янки. Только вот добром для «древнейших» это не закончится. Итак, американские политики под давлением Конгресса рассматривают возможность продажи американского оружия для защиты Армении. Об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA) в Twitter.

«Впервые с момента возрождения независимости Армении в 1991 году американские политики под постоянным двухпартийным давлением Конгресса рассматривают возможность продажи американского оружия для защиты Армении от непрекращающейся (при поддержке Турции) агрессии Азербайджана и этнических чисток», — отмечается в заявлении ANCA.

В данном контексте есть целый комплекс вопросов. Первый, и думается существенный аспект. США, пока Россия занята украинским вопросом, пытаются взять под контроль Южный Кавказ. Вашингтон пытается это сделать посредством Армении. Как говорится, взять ее под свое «крыло», тем более, что Армения не особо заморачивается по поводу морали и принципов. Однако, все эти заигрывания Еревана, подначиваемые армянским лобби, могут создать новый виток напряженности в регионе. Поставки оружия американцами Армении оружия означает лишь одно: Запад пытается раздуть пламя в регионе. И при этом одним выстрелом попасть в несколько «яблочек».

Во-первых, армянская пешка выдается в виде защиты демократии в этой «цитадели» свободы, равенства и братства. Во-вторых, в США прекрасно понимают, что Кремлю в настоящее время не до Южного Кавказа, и пытаются растянуть «фронт» по довольно протяженной границе. В-третьих, американцам следует принять во внимание и то обстоятельство, что как бы ни были близки армяне и персы родственно, но попытка установить контроль на Южном Кавказе Вашингтоном, Ирану не понравится.

В-четвертых, нынешняя администрация США невзлюбила Турцию. А Анкара сегодня имеет довольно сильные рычаги воздействия на геополитическую конфигурацию в регионе, которую США посредством Армении пытается изменить в свою пользу. А невзлюбила потому, что Анкара вопреки жестким западным санкциям не «сжала пружину» до предела. И сие обстоятельство является еще одной причиной США для того, чтобы насолить Турции.

Помнится, госсекретарь США Энтони Блинкен был идейным вдохновителем признания «геноцида армян», после чего президент Джо Байден озвучил резолюцию вслух. Таким образом, на Южном Кавказе создается довольно интересная и взрывоопасная ситуация. Америка, по всей видимости, пытается занять место России в общественно-политической-военной жизни Армении. Сегодня окончательно ясно, что армянский «кокейшн бюро» запутался между двух господ. Как у Гольдони, слуга двух господ. На данном фоне свою значимую роль играет и позиция Ирана. Того Ирана, который часто и рьяно озвучивал свою братскую любовь к армянам, поддерживая Ереван в его оккупационной политике.

Несомненно, как было отмечено, США пытается усилить своре влияние в регионе посредством Армении. Тегеран пока молчит, но это пока. Ясно одно: смена внешнеполитического вектора с севера на запад для Армении станет фатальной ошибкой. Власти Армении, поддавшись на сладкие речи конгрессвумен Ненси Пелоси, почтившую своим визитом Ереван, ополчили против себя не только Москву, но и Тегеран. Одним словом, человек с рюкзаком так же разбирается в политических перипетиях, как баран в новых воротах. То есть, никак.

Да, политическая глупость нынешних армянских властей играет нам на руку, однако не следует забывать главное: малейшее дуновение ветра, и политические пояса поменяются на 180 градусов.

Напоследок, хотелось бы отметить еще один момент. Ни для кого не секрет, что Иран каждый раз высказывал свое раздражение партнерскими отношениями Азербайджана с Израилем. В свое время Иран бился в истерике, что мол Азербайджан предоставил военные базы для удара по Ирану. Естественно, вся это чушь не нашла своего подтверждения, и не могла найти. В контексте вышеизложенного хотелось бы задаться вопросом: Иран все еще верит в братскую любовь Армении или выскажет мнение по поводу «американского одеяло» накрывшего Ереван?

Ясно одно: версии о том, что совершенная 12-14 сентября армянская провокация в отношении Азербайджана была тщательно запланирована. И как показывает ход событий, в конечном счете преференции можно записать на западный баланс. Фактически после этой авантюры Ереван сменил свой северный внешнеполитический вектор на западный. И отказ от участия в учениях ОДКБ в Казахстане – лишнее тому подтверждение. Резюмируя отмеченное, можно сказать, что слуга двух или трех господ в скором времени окажется на обочине политико-географической жизни. И Америка Армении не поможет: Американцы армян не бросают, они их удаляют со своих кредитных карточек…

Фарид Теймурханлы