В лагере «борцов за демократию» — очередное балаганное шоу. Здесь напомнил о себе некий Расмус Канбек, шведский журналист-фрилансер. Точнее, о нем напомнило агентство «Туран», разместив преисполненный слезливого негодования текст: оказывается, «в Швеции журналист-фрилансер Расмус Канбек стал объектом преследования со стороны сторонников властей Азербайджана. В частности, участником этой кампании стал посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов, говорится в заявлении организации в защиту прессы «Репортеры без границ»». Представительница РБГ Жанна Кавелье негодует: дело Расмуса Канбека символизирует вмешательство властей Азербайджана «с целью запугивания журналистов и ослабления свободы прессы в европейских странах». «Не довольствуясь уничтожением плюрализма в Азербайджане, власти без колебаний преследуют любой критический голос за пределами своих границ. РБГ требует положить конец этому преследованию и просит шведское правительство, его министра иностранных дел Анн Линде, напомнить это послу Азербайджана», — сказано в заявлении. Что же произошло?

Расскажем по порядку.

Для начала, отметим: когда агентство «Туран» публиковало свой памфлет в защиту Расмуса Канбека, соответствующего текста на сайте РБГ еще не было. Он появился позже и в другой редакции: это не заявление, посвящённое Канбеку, шведский журналист упоминается там как «один из эпизодов». Но эта история даёт повод для вопросов: надо ли так понимать, что агентство «Туран» подсказывает «Репортерам без границ», кого брать под защиту, кого и в чем обвинять и на кого, пардон, «наезжать»? И кого именно РБГ и «Туран» взяли под защиту?

А вот тут интересно. Расмус Канбек, шведский журналист-фрилансер, появляется на Южном Кавказе в 2019 году, синхронно с печально известным заявлением тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна о «новой войне за новые территории». И сразу же принимается совершать заведомо незаконные поездки в тогда еще оккупированный Карабах — через территорию Армении. Уже во время 44-дневной войны Канбек опять совершает регулярные поездки в Карабах со стороны Армении и верещит на всех доступных площадках, прежде всего в шведском «Бланкпосте», будто бы такой-сякой Азербайджан «открывает огонь по сотрудникам СМИ». Напомним: тогда власти Азербайджана официально предупредили, что Карабах — это зона боевых действий, что для работы там надо пройти соответствующую аккредитацию в Баку. А если пытаться пробираться в зону боевых действий с другой стороны, не ставя в известность власти Азербайджана, то никакой ответственности за безопасность журналистов в Баку не несут и нести не могут. Это азбука. Но «фрилансеру» Канбеку она то ли неведома, то ли, что куда больше на правду, он это сознательно игнорировал.

Более того, «Репортеры без границ» и Расмус Канбек оказались главными действующими лицами еще одного клеветнического «наскока» на Азербайджан. Уже в ноябре 2020 года «Репортеры без границ» поднимают визг: 80 местных и иностранных журналистов не могут покинуть Карабах! Они должны проследовать через боевые порядки Азербайджана, а такой-сякой Азербайджан не открывает для них «коридор»! Летят обращения в ООН, в Совет Европы, где тут же нашлись желающие осудить нашу страну…

В ответ, как уже рассказывал Minval, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев разъяснил ситуацию: «В связи с заявлением организации «Репортеры без границ» о том, что 80 местных и зарубежных журналистов не могут безопасно выехать из Ханкенди, сообщаем, что именно Армения перекрыла дорогу, соединяющую Ханкенди с Арменией в Лачинском коридоре». В переводе: весь визг на лужайке и прочие претензии надо переадресовать Еревану.

Но теперь эксперты напоминают: во-первых, в условиях азербайджанского натиска манипуляции с открытием «коридора» для журналистов могли позволить армянской стороне перегруппировать силы, подтянуть резервы и т.д. А во-вторых, и, возможно, «в-главных», Ханкенди — не такой уж большой город. Там и 80 улиц не наберется. И что же — на каждом перекрёстке стояло по журналисту? В реальности репортажи из Ханкенди вели несколько репортеров. Так откуда же взялись «80 журналистов»? Точнее, кого под видом журналистов пытались срочно вытащить из Ханкенди? Особенно если вспомнить, что разного рода разведчики и профессиональные наемники нередко представляются при въезде в зоны конфликтов как «журналисты», «правозащитники» и т.д.? Наконец, кого прикрывали «Репортёры без границ»?

Но, так или иначе, из Карабаха Расмус Канбек ноги все же унёс. А затем, добравшись до родного Стокгольма, почистившись и постиравшись, опять берётся за старую тактику в новых условиях. Он громко возвещает, что провёл «расследование» лоббистской деятельности Азербайджана в Швеции, и пишет об этом во все том же «Бланкпосте» (действительно серьезные и авторитетные издания уровня «Дагбладет» на это не польстятся). «Наезжает» по ходу дела на один из шведских аналитических центров, который посмел выступить не так, как того хотелось проармянским кругам…Наконец, 29 августа нынешнего года Канбек опять попытался пробраться в Карабах, но его «развернули» обратно российские миротворцы. И между делом мелькнул на очередной «акции», которую устраивали армянские лоббисты перед посольством Азербайджана в Швеции. Причем не в роли освещающего событие журналиста, а как участник.

Понятно, что вся бурная деятельность господина Канбека на ниве обслуживания армянских интересов с полным основанием позволяет называть его не журналистом, а агентом армянского лобби.

Понятно, что вся эта деятельность Расмуса Канбека на ниве защиты интересов армянского лобби получила соответствующую оценку азербайджанской общественности. В ответ на его деятельность в Карабахе в азербайджанских СМИ появлялись и критические статьи, и карикатуры, в том числе достаточно едкие. Соответствующая оценка была высказана и в соцсетях. Наконец, опровержения явной клеветы в «Бланкпосте» потребовал посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов. Который еще и припомнил Канбеку его поездку в Армению с оплатой всех расходов принимающей стороной.

И вот это — карикатуры, посты в соцсетях и вполне законное требование или доказать свои обвинения, или опубликовать опровержение — господин Канбек теперь называет «преследованиями»! Ах, в соцсетях его «атакуют тролли»! Более того, изящно вынеся за скобки всю свою деятельность в Карабахе, господин Канбек уверяет: все его неприятности — исключительно из-за того, что он-де стал расследовать «икорную дипломатию». То есть, назовём вещи своими именами, передергивает факты. А «Репортеры без границ» вместе с агентством «Туран» эту его истерику вовсю поддерживают и раздувают.

И как это следует понимать? Не станем интересоваться у Канбека и «Репортеров без границ», знают ли они, как в действительности выглядит преследование журналистов, в курсе ли они, как армянские лоббисты грозили журналистам ведущих американских и французских изданий, когда те писали о Карабахе то, что соответствовало действительности, а не то, что желало прочитать армянское лобби. И даже не будете спрашивать, в курсе ли они, как «решают вопрос» с неудобными журналистами и СМИ в «ужасно демократической» Армении. Спросим о другом. Господин Канбек не в курсе, что существует свобода слова, в том числе в СМИ и в соцсетях? И что его обслуживание интересов армянского лобби встретит соответствующую реакцию азербайджанской общественности? «Репортёры без границ» так чтут идеалы свободы слова и демократии, что пытаются цензурировать СМИ и соцсети Азербайджана? А агентство «Туран» поднимает на щит именно этого персонажа?

За профессию обидно, господа.

Нурани, обозреватель