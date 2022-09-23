Буквально вчера к председателю Общественного совета при Государственной миграционной службе (ГМС), руководителю Евразийской платформы миграционных инициатив Азеру Аллахверанову обратилось большое количество граждан России, желающих выяснить вопрос получения гражданства Азербайджана. То есть, люди подумывают о том, как бы отказаться от российского гражданств. Об этом в интервью Minval.az заявил сам Азер Аллахверанов.

По его словам после объявления частичной мобилизации на сухопутных границах России, в частности, с Грузией, Финляндией и Казахстаном, сейчас наблюдается огромное столпотворение.

— Фотографии и видео, распространяемые в соцсетях, показывают, что огромный поток граждан из России устремился в направлении перечисленных стран. В частности тех стран, с которыми у них есть открытые сухопутные границы. У России с Азербайджаном тоже есть сухопутная граница, но с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса власти страны приняли решение о частичном закрытии сухопутной границы. Позднее решение было немного смягчено, но до 1 ноября официально наша сухопутная граница закрыта. А это значит, что в Азербайджан россияне смогут попасть только на самолете, авиасообщения открыты, и буквально вчера вечером мне начали присылать снимки заказываемых билетов с ценами, которые подскочили чуть ли не в 10 раз!

Был даже рейс Москва-Баку стоимостью от 8 тысяч манатов и выше. Это говорит об огромном спросе, и, естественно, мы будем внимательно наблюдать за оттоком граждан из РФ. В частности мы ожидаем что будет большой поток прибывающих граждан РФ в ближайшие дни, но проблема в другом. Мы знаем, что в России введены определенные административные ограничения, распространяемые на граждан, подпадающих под мобилизацию. Есть три важных составляющих, по которым будет осуществляться мобилизация, а именно: лица до 35 лет, ранее уже служившие, имеющие учетную специальность (под которую подпадают и женщины) и лица, имеющие боевой опыт. Для офицерского состава возраст уже выше – до 55 лет, в зависимости от звания. Цифра «300 тысяч человек», озвученная официальными лицами, говорит о том, что по первому разряду запасники тоже могут вовлекаться в процесс мобилизации.

— В Азербайджане наблюдается рост цен на аренду жилья. Судя по развитию событий в России и вашим комментариям, Азербайджан «накроет» поток приезжих и цены на квартиры вырастут в разы.

— Когда будет большой поток в направлении Азербайджана, естественно, цены на аренду будут еще выше. Наш арендуемый квартирный фонд не безразмерный, как вы сами понимаете, возможности его не такие уж и большие. После украинских событий цены на аренду жилья в Баку поднялись из-за того, что из Украины в Азербайджан ринулось порядка 15-16 тысяч человек (данные на июль месяц, а сейчас их число увеличилось). А теперь давайте представим, что в разы больше будет поток из России, и это, так или иначе, отразится на рынке аренды жилья, что, с одной стороны, может привести к росту цен во всех сферах услуг. Но, тем не менее, ввиду закрытых сухопутных границ такого сильного потока, который наблюдается в направлении Казахстана, Грузии и Финляндии, в направлении Азербайджана не будет.

Так или иначе процесс мобилизации даст о себе знать во многих секторах. Буквально вчера ко мне обратилось большое количество граждан России, желающих выяснить вопрос получения гражданство Азербайджана. То есть, люди уже подумывают о том, что от следует отказаться от российского гражданства, понимаете? И это не только этнические азербайджанцы, но и этнические русские тоже. Сейчас все говорят о том, что эта мобилизация, хоть она и именуется официально «частичной», будет не совсем таковой. С учетом того, что мобилизационный ресурс РФ – 25 миллионов.

Официально говорят о том, что 25 миллионов попадают в категорию запасников, а если призывают 30 тысяч – это более одного процента, и это в принципе не много. Тем не менее, никто не знает ограничатся ли они 30 тысячами или призовут 500 тысяч человек. Никто не сможет вести механический учет, но, естественно, соответствующие структуры в Минобороны РФ об этом будут знать. С другой стороны, уже сегодня в соцсетях выкладывается огромное количество видеороликов и пишется много статусов о том, что людей забирают буквально с улиц, им вручают повестки. В крупных городах проходят стихийные пикеты, направленные против войны и мобилизации, активистов задерживают и выясняют – попадает ли он под призывной возраст. Если попадает, ему вручается повестка. В Уголовный Кодекс РФ ввели статьи об уклонении от мобилизации, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Это значит, правительство уже задумывается о применении более жестких мер, чтобы остановить отток граждан. Сейчас много чего может произойти, и потому мы должны быть готовы к любому повороту событий.

— Судя по тому, что граждане России бегут от мобилизации, наверняка количество мужчин превалирует?

— Из видеорепортажей, сделанных на границах, мы наблюдаем, что соотношение мужчин и женщин, покидающих Россию, составляет 50х50. Машину ведет, как правило, глава семьи, в машине – дети и женщины. Ведь страну покидают не только мужчины, чтобы не попасть под мобилизацию, в семьях есть и дети. Этих людей гонит из России не только страх перед мобилизацией. То, что мы читаем и видим, говорит о том, что зона боевых действий может перекинуться на другие области, а именно на территорию России. Это внутреннее чувство тревоги толкает людей на побег. Кроме того, много людей в России с самого начала были против т.н. «спецоперации» в Украине, и они не хотят ни сами участвовать в этой бойне, ни детей своих посылать на смерть. Все эти события, так или иначе, накладывают свой отпечаток на решение семей, желающих покинуть пределы России.

Правоохранительные органы РФ сегодня пытаются всячески пресекать антивоенные и антимобилизационные пикеты, но, тем не менее, процесс только начался, 20-го числа были приняты изменения в УК, 21-го объявили о частичной мобилизации, два дня тому назад был принят новый закон, согласно которому, желающие упрощенно и ускорено получить гражданство в РФ смогут заключит контракт о прохождении воинской службы в течение года. Получается, что правительство РФ сегодня задумывается о более широком вовлечении иностранцев в военную службу. Буквально вчера и сегодня власти Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана обратились к своим гражданам, работающим на территории РФ, воздержаться от подобных шагов в случае предложения «заключить контракт», и вообще, держаться подальше от данной темы, потому что уже были зафиксированы случаи, когда на территории Украины задерживали трудовых мигрантов (узбеков). Они рассказывали, что получили заманчивые предложения по своей специальности, не имеющей никакого отношения к военному делу, подписали «контракт», а в результате их обмундировали, дали в руки оружие и отправили воевать в Украину.

Такие сигналы говорят о том, что мигранты – не только из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но и из других стран средней и центральной Азии, Азербайджана и стран Южного Кавказа не застрахованы от подобного рода «переделок», и потому нужно быть максимально осторожными в принятии тех или иных предложений. А с другой стороны, этот закон, позволяющий иностранцам заключать годовые контракты для прохождения воинской службы — палка о двух концах. Иностранцы, подписывающие такой контракт, должны понимать, что это не просто служба, это – война. И потому им нужно хорошенько подумать: а проживу ли я вообще этот контрактный год? Это вопрос времени и везения, конечно же. Кроме того, еще неизвестно, получит ли этот иностранец желанное российское гражданство.

— Наблюдается ли поток уезжающих из России на границе Армении? Ведь не секрет, что россияне называли эту страну одной из самых предпочтительных стран для переезда и проживания на ее территории?

— Чисто теоретически мы можем предположить, что уезжающие в Армению будут, хотя авиасообщение между Россией и этой страной не столь частое и не столь дешевое. Поток уезжающих россиян устремился к грузинской границе, и среди этих людей наверняка есть те, кто в дальнейшем захочет уехать в Армению. И это не только этнические армяне, но и этнические русские. Дело в том, что после событий 24 февраля, когда началась война в Украине, именно в Армению перебралось огромное количество специалистов, в основном, с российским капиталом, в том числе и несколько десятков тысяч IT-шников. Армения и Россия связаны достаточно тесными узами. Кроме того, об Армении очень много позитивной информации витает в российском информационном пространстве благодаря тем медиа-холдинговым кампаниям, которыми управляют этнические армяне.

Есть несколько направлений, над которыми сегодня задумываются простые граждане России, и Армения входит в ТОП-5.

Яна Мадатова