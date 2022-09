Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«ООН обеспечивает важную платформу для помощи в решении проблем, с которыми мы сталкиваемся», — говорится в публикации на странице МИД в «Твиттере».

The Minister of Foreign Affairs @bayramov_jeyhun attends the opening ceremony of the 77th session of the #UNGA #NewYork.

UN provides an important platform to help addressing the challenges in front of us. pic.twitter.com/4v0AYr1rJM

