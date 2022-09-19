Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси посетила Армению. Визит, который начался 17 сентября и продлится три дня, вызвал широкий резонанс.

После встречи со спикером парламента Армении Аленом Симонян, 18 сентября, Пелоси выступила с резким заявлением против Азербайджана. Говоря о столкновении между вооруженными силами Армении и Азербайджана, которое имело место 12-14 сентября, Пелоси обвинила Азербайджан.

Согласно информации армянской редакции «Радио Свобода», официальное лицо США обвинила Азербайджан в «организации на территории Армении незаконных и смертельных атак» .

Пелоси заявила, что прибывшая от имени Конгресса США делегация решительно осуждает эти нападения, угрожающие перспективам мирного соглашения.

Было ожидаемо, что программа визита Ненси будет противоречивой, потому что ее карьера полна противоречий. Руководившая с 2019 года Палатой представителей эта женщина, завоевала себе славу скандалистки. Августовский визит в Тайвань – префектуру Китайской Республики вызвал такой же резонанс. Китайская сторона даже выразила официальный протест против визита, обвинила США, и лично Пелоси, и пригрозила, что может сбить самолет, в котором летит Пелоси. Но в Вашингтоне для того, чтобы оправдать себя, заявили, что визит Ненси не отражает позицию США, тогда как Пелоси, как спикер, занимает очень важную позицию в иерархии США.

Спикер Конгресса, стремившаяся посетить Тайвань как независимое государство, столкнувшись с угрозами Китая, представила свой визит, как гуманитарную акцию, которая не несет никакой политической нагрузки. Из ее заявлений выходило так, будто 82-летняя Нэнси хочет построить свою будущую карьеру на гуманитарных акциях, и заделаться правозащитницей.

Ее 60-летняя карьера полна такими противоречиями. Визит Ненси в Армению из той же «оперы». Основные организаторы ереванского визита – армянское лобби распространили мнение, будто Пелоси поддержит Армению в столкновении с Азербайджаном, постарается усилить позицию Еревана в теме Карабаха. Но сама она в своих первых заявлениях говорила иначе.

В заявлении газете Washington Post она отметила, что визит посвящен обсуждению вопросов прав человека и поддержки демократического развития. Первое заявление Ненси в Ереване также было сделано в этом духе: «Будет обсуждаться безопасность в Армении, положение демократии и экономическое развитие». 17 сентября, в первый день визита, Пелоси вообще не касалась темы карабахского конфликта.

Еще одну причину визита Ненси в Ереван озвучило ВВС. ВВС предположило, что Пелоси скрывает истинную причину визита, чтобы не стать мишенью членов Конгресса: «Ее визит в Армению связан с внутриполитической повесткой США и необходимостью сблизиться с армянским лобби.

Эту версию поддержал и развил бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич. Он отметил, что визит Ненси в Ереван связан с внутренней политикой штата Калифорния, где проживает множество армянских избирателей. На предстоящих промежуточных выборах, в ноябре, она хочет завоевать голоса армянских избирателей. По силе влияния армянское лобби в США занимает четвертое место.

Итак, у визита Ненси Пелоси в Ереван более стабильны две версии: согласно первой, она намерена заполучить поддержку армянского лобби и голоса армянской общины США, а вторая версия говорит в пользу того, что Нэнси хочет построить свою будущую карьеру на гуманизме, прослыть в мире правозащитницей. И с этой точки зрения «она поддерживает слабые государства, угнетенные и обиженные народы».

Разумеется, на такие «жертвы» Ненси пошла не забесплатно. Армянская община выплатила ей в качестве пожертвований 50 миллионов долларов, 25 миллионов – на дорожные расходы, и еще 15 миллионов для того, чтоб похвалила Пашиняна.

Но в контексте обсуждения и расследования визита спикера Конгресса в Ереван всплыли новые факты. Стало ясно, что цель турне Нэнси Пелоси по Армении заключается не только в том, чтобы привлечь избирателей в Демократическую партию.

Известно, что о визите Пелоси в Ереван заговорили еще в начале сентября. Но из-за того, что правительство США отказалось оплачивать расходы на поездку Пелоси, визит был аннулирован. Правительство США «отказалось выделять средства на визит Пелоси в Ереван за счет простых американских налогоплательщиков». Позднее стало известно, что часть расходов на визит Ненси Пелоси взял на себя армянский комитет — ANCA, действующий в Конгрессе. Другую часть оплатил российский бизнесмен Рубен Варданян. Визит Ненси Пелоси в Армению обошелся армянской общине ни много ни мало в 120 миллионов долларов.

Из указанных открытых источников, можно проследить, что 75 миллионов долларов были переведены на счет армянских лоббистов в Вашингтоне через банк Рубена Варданяна. 50 миллионов из этой суммы были обозначены как «единовременное пожертвование» в пользу Демократической партии. Остальные 25 миллионов долларов были выделены для обеспечения безопасности и других расходов во время 72-часового визита Нэнси в Армению.

Армянская компания, выступившая организатором поездки, выделит еще 15 миллионов долларов для спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси, чтобы в своем заключительном заявлении она отдельно выступила в защиту Никола Пашиняна.

Кроме того, еще 3 представителя компании-посредника человека, которые являются представителями посреднической жалобы, получат по 10 миллионов долларов в качестве гонорара.

Удивительно то, что во всем мире в отношении российских бизнесменов применяются санкции. При этом Рубен Варданян за счет денег, наворованных в России, спокойно выделяет средства на визит спикера Палаты представителей Конгресса США. Параллельно делает пожертвования в пользу главенствующей Демократической партии США.

Дело в том, что OCCRP (Журналистский проект против коррупции и организованной преступности) в своем отчете, опубликованном в марте 2019 года, также коснулся деятельности проживающих в России олигархов армянского происхождения. Он упомянул об их совместных сетях с олигархами в Армении. Отмечалось, что эта сеть была задействована в «отмывании грязных денег» в России. Олигархи организовали вывоз 9 миллиардов долларов из страны через собственный инвестиционный банк. Эта схема, условно обозначенная в отчете как «машина по отмыванию денег «Тройка»», использовалась в отмывании грязных денег коррумпированных российских олигархов и политиков, уклонении от уплаты налогов и сокрытии их активов за рубежом.

53-летний олигарх и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян был представлен одной из ключевых фигур данной сети. Кроме того, «сеть» тесно связана с правящей элитой России. А сейчас спикер Конгресса США принимает пожертвования от Рубена Варданяна.

Организацию этого визита мы можем расценить еще и как взятку, данную Рубеном Варданяном для того, чтобы избежать западных санкций.

Любопытно, малые страны попадают под санкции за сотрудничество с Рубеном Варданяном, а спикер Конгресса США получает прибыль от союза с ним.

Для сравнения отметим, что махинации Рубена Варданяна, которые отмечены в отчете OCCRP как «машина по отмыванию денег «Тройка»», превратились в головную боль для малых стран. Например, правительство Германии подвергает судебному преследованию и имущественным санкциям лиц, фигурирующих в «машине по отмыванию денег «Тройка»».

А законодатели ЕС требуют применения санкций против банкиров, сотрудничавших с прачечной «Тройка».

Отчет прачечной «тройка» коснулся также австрийских банков. Вопрос вхождения Черногории в состав Евросоюза затягивается по этой же причине.

В самих штатах отношение к российским олигархам резкое. К большинству российских миллиардеров применяются западные санкции. В отношении остальных проводятся серьезные расследования. Министерство юстиции США приступило к отдельному расследованию в этой сфере, выявляет имена олигархов, пытающихся спрятаться, уклониться от санкций Запада.

«Форбс» пишет, что прокуроры США нашли доказательства относительно того, как «российские олигархи» пытаются обойти западные санкции.

Аналитическая группа Trap Aggressor, которая мониторит санкции против России, распространила информацию о том, что половина десяти самых известных русских олигархов все еще не под санкциями. Группа составила список имен миллиардеров, которые не попали под санкции. Но интересно, что ни в одном из расследований не упоминается имя Рубена Варданяна. Однако почему Рубен Варданян остался в стороне и по каким причинам ему удалось избежать санкций?

Теперь ответ на этот вопрос ясен. Оказывается, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси состоит в подозрительных связях с автором схемы «машина по отмыванию денег «Тройка»» Рубеном Варданяном, и принимает от него пожертвования. Это одна из причин, по которой Варданян смог избежать санкций, и они не скрывают эту информацию. Они делятся этой информацией в открытых источниках. Получают деньги от армянского лобби и обвиняют Азербайджан.

Да, у каждого государства есть законное право для реализации интересов лобби. Но в данном случае присутствуют хитрые игры и факторы нечестной конкуренции. Еще в 2018 году были проведены расследования якобы о том, что Азербайджан путем взяток и дорогих подарков добился расположения депутатов ПАСЕ. Тогда как Азербайджан сотрудничал с этими людьми только в качестве лобби-групп. При всей значимости борьбы с коррупцией, данное расследование продемонстрировало выборочный подход.

Работа с лоббистскими группами была представлена как дача Азербайджаном взятки. Вместо этого дача взяток европейским парламентариям армянскими миллиардерами, официально признанными фигурантами махинаций по отмыванию грязных денег и коррупции, была квалифицирована как «работа с лоббистскими группами».

А сегодня выясняется, что армянские общины финансируют даже спикера Конгресса США, причем оформляется все это в рамках «лоббистской работы». Но влиятельные европейские политики, которые сотрудничают с Азербайджаном, а также лоббистские группы в этой нечестной конкуренции подвергаются критике.

Егяна Гаджиева, Мушфиг Алескерли

Minval.az