Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что РФ проводит «специальную военную операцию» только с участием военнослужащих по контракту, а не всей армией.

«Я обращаю внимание, мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью», — сказал глава государства, отвечая на вопрос ТАСС в пятницу на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее», — пояснил он.

