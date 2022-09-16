Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намерена отправиться в Армению — об этом со ссылкой на собственные источники сообщает медиа-организация Politico. По ее сведениям, вначале госпожа Пелоси направится в Берлин, на встречу спикеров парламентов стран G-7, а уже оттуда — в Ереван, чтобы «выразить поддержку Армении». Сопровождать ее будет конгрессмен Джеки Шпейер, имеющий, как утверждают, армянское происхождение. Предполагается также, что американскую гостью примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Позже планы посетить Армению подтвердила и сама мадам Пелоси, Правда, отметив не без досады, что ей, дескать, было не известно, что планы ее поездки обнародованы.

Официальной реакции Еревана на предстоящий визит еще нет. Пока что бурно радуется небезызвестный Ричард Киракосян, бывший депутат парламента Армении, который сейчас представляется как «американский академик, аналитик Al Jazeera и Asia Times». По его мнению, «предстоящий визит в Армению спикера Палаты представителей США символичен и знаменателен, как демонстрация необходимости защищать демократию, подвергающуюся атакам».

Госпожа Пелоси любит скандальные визиты — достаточно вспомнить ее недавнюю поездку на Тайвань, которая резко взвинтила напряжённость на Дальнем Востоке. Визит в Армению — из той же категории. Тем более что с армянским лобби она сотрудничает не один десяток лет. К тому же у госпожи Пелоси есть повод переключать внимание. В эти же дни The New York Times опубликовало сенсационное расследование, согласно которому, около сотни нынешних конгрессменов за последние годы покупали или продавали акции, облигации и другие активы, так или иначе связанные с их работой во власти и на основе инсайдерской информации. Упомянув, в числе прочего, что супруг госпожи спикера Пол Пелоси — известный бизнесмен и инвестор, который вкладывается в недвижимость, технологии и в период с 2019 по 2021 год совершил сделки на десятки миллионов долларов. В их числе — инвестиции в техногигантов вроде Alphabet (материнская компания Google), которые регулярно попадают под проверки Конгресса. Понятно, что рассуждать о «помощи Армении» госпоже Пелоси куда приятнее, чем отвечать на вопросы по поводу расследования NYT. Да еще и обеспечивать себе поддержку армянского лобби на выборах.

Здесь, конечно, можно вспомнить, как несколько лет назад, после катастрофического землетрясения в Японии, один из пользователей Facebook весьма жестко «прошёлся» по поводу всех способов «выражения солидарности и поддержки, не слезая с дивана» — «я поставлю флаг Японии на аватарку», «а я сделаю бумажного журавлика оригами» и т.д., жестко поиронизировав, что людям, оставшимся без крова и потерявших своих близких в результате подземных толчков и цунами, нужно именно это. Параллель, конечно, весьма условная: там имела место природная стихия, а все нынешние неприятности Армении — результат, извините, глупости и безответственности ее собственной политической верхушки. Но даже с учетом этого обстоятельства поддержка, которую могут оказать Армении персоны вроде госпожи Пелоси — примерно той же ценности и эффективности, что и бумажные журавлики оригами после землетрясения.

Но в любом случае речь идёт о визите в весьма «горячий» регион. И хотя формально, конечно, этот визит не отражает политику исполнительной власти США, на фоне всех эскапад американской дипломатии на южнокавказском треке здесь будет очень непросто «провести красные линии» и отделить, где закончилась позиция Госдепартамента (который в последние дни заметно «снизил тон» в отношении Азербайджана). Тем более если речь идёт о ереванской политической «тусовке». Версии, что госпожа Пелоси едет в Ереван с «полуофициальной» миссией поддержки, что это «месседж», направленный всем странам региона, могут быть чистой конспирологией, но в Ереване любое слово госпожи Пелоси будет принято за позицию всего американского истеблишмента. Особенно с известной склонностью местных политиков слышать и видеть только то, что хочется. Жирайр Либаридян, армяно-американский историк и дипломат, знал, о чем говорил, когда в своём нашумевшем интервью ВВС констатировал: «Мы культивируем нежелание принять реальность, методы неприятия реальности и замены ее нашими мечтами. Мы возвели это в искусство».

И в результате в Ереване вполне могут решить, что заручились сногсшибательной поддержкой Вашингтона, а значит, можно опять торпедировать переговоры, отказываться выполнять обязательства, взятые на себя во время встреч при посредничестве России и Евросоюза, и, наконец, устраивать вооружённые провокации в надежде, что Армении дадут пострелять, но вот при первой же попытке Азербайджана ответить весь цивилизованный мир немедленно прибежит спасать и защищать эту «маленькую, но гордую многострадальную христианскую страну». И вот за эти «иллюзии, возведённые в искусство», платить придётся кровью по обе стороны границы, которую Ереван вновь старательно превращает в линию фронта. И как показали нынешние бои в ночь с 12 на 13 сентября, Армении за свои провокации приходится очень дорого платить.

Но жизни армян, которые не голосуют на американских выборах, похоже, госпожу Пелоси не очень интересуют. В Баку это отчетливо понимают. Вопрос, понимают ли в Ереване.

Нурани