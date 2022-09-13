Причина провокации с армянской стороны заключается в том, что Азербайджан на протяжении последних двух лет укреплял границы. В отличие от армян азербайджанцы смогли сделать это основательно. По всей линии границы развернут новый корпус Вооруженных Сил Азербайджана. Плюс развернуто специальное пограничное подразделение для прикрытия нашей границы после того, как армянские оккупанты были вышвырнуты с азербайджанских земель. Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог Расим Мусабеков, комментируя масштабную провокацию армян, совершенную 12 сентября, ночью.

По словам нашего собеседника, Армения, хоть и с опозданием, начала аналогичную работу, и теперь постоянно заявляет, что азербайджанские укрепления, пограничная линия якобы пересекли армянскую территорию.

«Армянская сторона, не имея сил пойти на лобовое столкновение, начала минировать пути подхода к нашим постам, развернутым вдоль границы. И когда Армения утверждает, что азербайджанские военные зашли на ее территорию, Азербайджан говорит: давайте вести переговоры по делимитации границы, в результате чего будет уточнена, где проходит разграничительная линия», — сказал политолог.

Расим Мусабеков отметил, что до сих пор ряд сел Газахского района находится под оккупацией, и Армения наглым образом этого не скрывает. Они продолжают держать свои вооруженные подразделения в Карабахском регионе, не отказываются от территориальных претензий к нашей стране, и в том же время нагло заявляют, что ВС Азербайджана зашли на территорию Армении.

«Понятно, что это в конечном итоге выливаются в различного рода столкновения, и очередное крупное из них имело место сегодня ночью. Армяне, как обычно, получили «железным кулаком» по голове, и я надеюсь, что это приведет в очередной раз к определенному равновесию. Но в сущности такие столкновения препятствуют продвижению процесса мирного урегулирования. И если зададимся вопросом: кто срывает мирные переговоры, кто их тормозит, ответ однозначен: Армения. Они даже не скрывают, что хотят уклониться от подписаниях любых соглашений, и по границе, и по открытию коммуникаций и так далее. Ереван проиграл войну, и считает, что Армения слабая и в этих условиях любое мирное соглашение не в их пользу », — подчеркнул Расим Мусабеков.

Именно поэтому, по мнению политолога, Армения хочет уклониться от подписания мирного соглашения, сохранить статус-кво, пытается дождаться какого-то удобного момента, набраться сил, ждать каких-то осложнений в Азербайджане, чтобы воспользоваться ситуацией.

«Ясно, что Азербайджан не намерен давать Армении таких шансов», — подчеркнул он.

Расим Мусабеков усомнился в том, что при таких условиях в Армении какие-то реваншистские силы серьезно думают о том, что смогут нанести поражение Азербайджану или что-то захватить.

«Однако этим силам нужны такого рода провокационные столкновения, чтобы поднять визг на весь мир, и попытаться вынудить Россию оказать военную помощь Армении, что сегодня невозможно с учетом тяжелой ситуации в Украине. И я не исключаю, что Пашинян хочет продемонстрировать армянскому народу, что Россия и ОДКБ не помогают, и использовать этот фактор для смещения интеграционной линии от России в сторону США и Франции», — заявил наш собеседник.

По его мнению, кроме того, Армении нужна угроза миру для того, чтобы привлечь внимание Совбеза ООН. Они надеются, что СБ ООН соберется, примет решение, в нем, помимо призыва к миру, будет пункт, что урегулированием конфликта (хотя, вопрос конфликта для Азербайджана закрыт) должна заниматься Минская группа ОБСЕ.

«В принципе, вся возня армян нацелена на то, чтобы реанимировать посредничество сопредседателей МГ ОБСЕ. Но их попытки обречены на провал», — сказал политолог.

Расим Мусабеков также коснулся вопроса влияния военных столкновений на брюссельские договоренности.

«С одной стороны, военная авантюра может негативно сказаться на брюссельских соглашениях, в том плане, что должны было быть начато формирование переговорных команд МИД, после чего приступить к работе над текстом, но теперь процесс будет отсрочен. Насколько надолго, сказать трудно. Если азербайджанский лидер Ильхам Алиев и армянский премьер Пашинян поедут на саммит ШОС в Самарканде, и будет организована между ними встреча, то стоит подождать результатов. И тогда будет видно, процесс мирного урегулирования сорван, во всяком случае, на данном этапе, либо же, наоборот, после военного столкновения возникла необходимость ускорить работу», — заключил политолог.

Фарид Теймурханлы