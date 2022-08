В редакцию Minval.az обратилась группа жильцов новостройки МТК «Орбита-3», расположенной по адресу: Низаминский район, улица Узбекистана, 29. Причина обращения в редакцию – дикая ситуация, о которой стоит рассказать поподробнее.

Начиная с 2016 года на вышеуказанную территорию стали приходить застройщики — представители строительной компании МТК «Орбита» и договариваться с жителями о сносе дома и переселении людей в новые комфортабельные квартиры новостройки, которая будет возведена на этом самом месте. Говорили вежливо, выслушивали пожелания, сказали, что не хотят войны, а хотят мирно, тихо и по-доброму договориться.

«Представители заявили, что сохранят каждому его количество комнат, но только комнаты будут другой, более современной, планировки, плюс лишние квадратные метры. Конечно же, всех устраивало такое предложение. Кроме того, представители компании также договорились с жильцами о том, что внутренние коммунальные услуги будут оплачиваться с 50%-й скидкой, где-то в районе 25-30 гяпиков за квадратный метр вместо установленных 50 гяпиков. Конечно же, это было выгодно, и потому мы согласились на все эти условия. Правда, червячок сомнения закрался в сердце, когда жители подписывали договор, в котором не было ни одного пункта, касающегося оплаты коммунальных услуг. Люди обратили на данный факт внимание застройщиков, но последние уверили, что всё это не более чем формальности. На самом деле они, как порядочные люди, будут соблюдать все обговоренные пункты, обещали самые лучшие условия, в том числе и гараж на территории двора», — рассказали жильцы.

Договор был подписан, и началось время терпеливого ожидания новоселья. Но тут всплыла проблема: в договоре было указано, что новый дом будет построен в короткие сроки, но в итоге строительство значительно затянулось. Кроме того, жителям оплатили сумму арендных денег (400 ман. в месяц) из расчета времени постройки дома, указанного в документе, а сам дом сдали в эксплуатацию только через полгода после означенного в документах срока. И все это оставшееся время жители вынуждены были оплачивать съемное жилье из своего кармана, что, естественно, пробивало в домашнем бюджете довольно внушительную брешь.

Жители утверждают, что приходили в офис, спрашивали, почему не платят за форс-мажор, но представители компании нагло заявили, что жителям еще следует сказать «спасибо» руководству МТК за лишние квадратные метры, прибавленные к основной квадратуре, а также за то, что жильцы не платят налог за эти лишние метры. Так в спорах прошли эти полгода. В результате жители все же заселились в новостройку, ремонт в которой оставлял желать лучшего.

Это была проблема №2. По этому вопросу жители также обратились в офис строительной компании, но там никто даже бровью не повел в адрес претензий, дескать – въехали ну и живите. Людям не оставалось, как последовать совету «жить дальше». Все бы ничего, да вот только возникла проблема №3: ровно через месяц после заселения жильцам стали приходить счета за внутренние коммунальные услуги – уборку лифта, парадной, за охрану. Причем, счет приходил из расчета 50 гяпиков за кв. м. вместо обговоренных 25-30-ти гяпиков. Возмущенные очередным «проколом» жильцы отказались платить, о чем и завили коменданту. Но руководство МТК «Орбита» пригрозило судом за неуплату. О первоначальных обещаниях, естественно, руководство не вспомнило.

Жильцы утверждают, что им открыто говорили: вы можете жаловаться хоть президенту, хоть Господу Богу, вам все равно никто не поможет. Мы тут хозяева и мы решаем – кто и сколько должен платить, а иначе будете сидеть без света, газа и воды за саботаж.

Угрозы руководства в данном случае с делом не разошлись. На прошлой неделе жильцам отключили свет, несмотря на тот факт, что ни у кого не было никаких задолженностей в структуре Azərişıq. В структуре Azərişıq также подтвердили, что задолженностей действительно нет и то, что происходит на территории дома с самовольным отключением электроэнергии – самый настоящий произвол, на который надо обязательно жаловаться в соответствующие структуры.

Видимо, с руководством дома связались, потому что после жалобы в Azərişıq свет жильцам включили, но при этом ехидно заметили, что это был «пробный камушек», и все равно жалобы в структуры ни к чему не приведут, так как «мы тут хозяева» (и далее – по тексту). После такого наглого наезда группа жильцов отправилась в 25-ое отделение полиции Низаминского района Баку и написала заявление на руководство компании и коменданта дома, постоянно прессующих людей и шантажирующих их угрозами отключения воды, света и газа.

И снова последовали переговоры с представителями «Орбита», но они ни к чему не привели: жителям четко дали понять, что ни о какой скидке в оплате речи быть не может. И кстати, апеллирует руководство тем, что в договоре не указывалась скидка на оплату внутренних коммунальных услуг. Но жители давят на то, что и официальная цена тоже не указывалась, она была озвучена на словах, прейскурантов в письменной форме предъявлено не было – даже официальных.

Понятно, что по сценарию у данной истории конец один: измученные мытарствами постоянной борьбы с руководством, жильцы просто продадут свои квартиры и переедут жить в более спокойное место, а новоселам придется жить по расценкам, предъявляемым МТК «Орбита», им ведь никто не пообещает скидку «на словах».

Редакция Minval.az связалась с руководством «Орбиты». В беседе с корреспондентом один из представителей строительной компании опроверг утверждения жильцов. По его словам, компания никаких обещаний им в плане скидок не давала. Более того, он отметил, что компания выполнила все обещанное: вместо дряхлых пятиэтажек был построен современный, красивый, элитный комплекс, на содержание которого расходуются большие средства, в том числе за счет денег, которые собираются у самих жильцов.

На вопрос, имела ли право компания самовольно, без санкции соответствующих структур отключать электричество и воду, нам ответили утвердительно, то есть, да.

Более того, компания пригласила нас приехать и на месте убедиться в том, что бытовые условия комплекса соответствуют высоким стандартам. Автор этих строк побывала на днях на месте и убедилась в правдивости слов руководства компании.

Но возмущает отношение застройщиков к людям, ведь, по сути, их жилая территория была получена обманным путем: обещали новый дом в обговоренный срок – тянули лишних полгода, недоплатили денег за эти полгода, а теперь еще и требуют выплаты за внутренние коммунальные услуги, как говорится, «по полной». Понятно, что «хозяин-барин», но такое понятие как совесть еще никто не отменял: обещал — делай. Хотя, о какой совести может идти речь, если разговор идет о застройщиках в Азербайджане?

Ведь уже много лет не иссякает поток жалоб на строительный сектор, а если учесть тот факт, что в данный момент составляется реестр аварийных (и не очень) зданий, подлежащих демонтажу, несложно представить, сколько еще заявлений отправится в ЕСПЧ.

Напомним, что впервые список недобросовестных компаний был обнародован в Азербайджане в 2014 году. Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Президентской администрации Сулейман Исмаилов в аналитической статье «Президент Азербайджана считает внимательное и заботливое отношение к обращениям граждан приоритетным вопросом» написал о том, что в администрацию поступают многочисленные жалобы на строительные компании, в которых граждане выражают недовольство их деятельностью, невозможностью получить заработную плату сотрудниками некоторых ликвидированных управлений и предприятий, присвоением некоторыми компаниями и мошенниками путем обмана средств граждан, отсутствием обеспечения безопасности со стороны отдельных жилищно-строительных кооперативов на территориях, где проводятся строительные работы, незавершением строительства зданий в намеченные сроки, заселением жителей в здания, не принятые в эксплуатацию государственной комиссией, невозможностью получения купленных квартир или передача их другим лицам.

С.Исмаилов отметил, что несмотря на то, что в отношении некоторых компаний были возбуждены уголовные дела и их руководители арестованы, недочеты в этой сфере не устранены.

Больше всего жалоб поступило на такие компании, как: ООО и ЖСК Yeni Yasamal, Badu-Kubə, Şərur, Əzizbəy-KM, Xəmsə, Birlik, AAF-İnşaat, İN Eksklüziv Servis, Safari-N, ANT-E, Meqa Siti Holdinq, Ulduz-S, İlin dörd fəsli, Fuad, Feba, Bərəkət-İnşaat, Araz T.İ., Dərəçiçək, Turac AF, Olimp, Zirvə, Olimpus-Az, Cavad, Bulaq-2, Rahatlığın Məkanı, İ.N.V, Folklor, Rahat, RT LTD, Azər ATF, Avanqard.

Кроме того, правоохранительные органы расследовали недочеты в деятельности ЖСК: Həsən-96, Azər-Ross İK, Sahil-D, Şaiq, Ələsgəroğlu-K, Şahbulaq, Afşaran, Oskar, Şəfəq, Kosmos, Elita-R, Vedi-E, Kamran-B.Ə., Qafqaz MTZ, Real, Sahil, RUH, 196 saylı, 200 saylı, Ayla, Hasil, Dağlar, RRR, ООО Oskar-Qrup, Muray, Repair House, Günəş Holding и других компаний.

Последний раз список указанных нечестных ЖСК обновлялся в 2018 году и был обнародован в СМИ. Сюда добавились компании: «Еврострой-СС”, FVS İnşaat, Murad M.S., İdeal-İ İnşaat, Hermes-S, Brend Palace, Meqa City Holdinq, Abşeron LTD 2013, İnam-İnşaat-555, Xudafərin, Əzizbəy-KM, Baku Pearl Residence, Caspian Park, Fuad LTD, İron İnşaat, Mahal, Elite City, Avro Qrand, İnşaat Konstruksiyaları, Birlik-İnşaat, Hasil, AENT-E, MVV Verus Praedium, Yüksəliş C, Rifah-Plaza — ООО и Kristal Abşeron, Badu-Kubə, Yeni Yasamal, Dağlar, İnteks, Çənlibel, Ayla, Mars, Fateh-N. Во всех перечисленных компаниях в разное время велись проверки, выявлялись нарушения, возбуждались уголовные дела.

Но судя по тому, что жалобы на застройщиков продолжают поступать в полицию и суды и сегодня, наказания, которые были применены правоохранителями в отношении нарушителей, можно назвать малоэффективными. В противном случае застройщики извлекли бы из этого урок и перестали бы мучить и нагло обманывать граждан.

Яна Мадатова