Без достаточно жесткого давления со стороны либо Москвы, либо Брюсселя, тут не обойтись. Или же Азербайджану придется просто время от времени очень серьезно встряхивать Армению. Об этом заявил «Минвалу» политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков.

Накануне в МИД Азербайджана заявили, что Баку не хочет повторения ситуации с имитированием переговоров со стороны Армении, которая длилась годами в период до начала второй войны в Карабахе.

Тут неминуемо возникает вопрос – что же такого должно произойти, чтобы и нынешние переговоры не стали той же имитационной рутиной? Что может послужить толчком для Еревана? Ведь что-то до сих пор удерживает команду премьера Никола Пашиняна от подписания полноценного мирного договора, в котором должно быть указано, что Карабах является составной частью Азербайджана, а Армения отказывается от каких-либо притязаний на него.

Это страх за свое политическое будущее? Опасения, что это решение не примет большая часть жителей Армении? Или дело вовсе не в этом, а Ереван не может решиться на этот главный шаг по причине чьего-то давления извне? Может быть, Москве не выгоден полноценный мир и признание Арменией Карабаха частью Азербайджана? Ведь тогда отпадет надобность и в присутствии миротворцев на территории нашей страны.

«Доминирующий подход в Армении – как политиков, так и аналитиков, да и команды самого Пашиняна – заключается в том, что страна проиграла 44-дневную войну, она ослаблена, и любые договоренности с Азербайджаном не будут отвечать долговременным интересам Армении», — заявил в комментарии «Минвалу» Р.Мусабеков.

И отсюда их тактика, заключающаяся в том, что надо выигрывать время для того, чтобы по возможности усилиться. А до этого имитировать переговоры, и тянуть резину. Что мы и наблюдаем, отметил политолог.

Под давлением Азербайджана, Брюсселя, Москвы армяне как будто бы сформировали переговорные команды по трем основным трекам – это открытие транспортных коридоров, определение границ, и мирный договор, и вроде бы готовы продуктивно работать. Но мы видим, что несмотря на всё это, продолжается затягивание времени. Кроме одной встречи по каждому из этих трех треков, практически никакого движения вперед нет, заметил наш собеседник.

Что же касается мирного договора, то, по его словам, Ереваном было заявлено, что принципы, которые Азербайджан определил как базовые для соглашения, Армения как бы берет, но с другой стороны, теперь надо начать работу над текстами. А вот от практической работы над документом, в котором должны быть прописаны конкретные обязательства сторон, Армения всячески увиливает, отметил Мусабеков.

«На мой взгляд, без достаточно жесткого давления со стороны либо Москвы, либо Брюсселя, тут не обойтись. Или же Азербайджану придется просто время от времени очень серьезно встряхивать Армению. Потому что прогресса от переговоров ожидать не приходится. Ну, есть рычаги давления в принципе, и у Москвы, и у Брюсселя. У Евросоюза это финансовый рычаг. У России военный инструментарий. У них есть возможности внушить армянам, что у тактики затягивания времени тоже есть ограничения, переход за которые может опять весьма негативно отразиться на самой Армении», — заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов