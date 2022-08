Выражаем солидарность с правительством и народом Кубы в связи с пожаром на НПЗ в Матанзасе, Куба, в результате которого пропали 17 пожарных и имеется множество раненых.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Азербайджана в соцсети «Твиттер».

We express our solidarity w/ Government & People of #Cuba on the fire at oil facility in #Matanzas city, which left 17 firefighters missing & many injured.

Transmitimos nuestra solidaridad al amigo pueblo de #Cuba en estos momentos tan difíciles.@CubaMINREX @EmbaCubaAGT

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 9, 2022