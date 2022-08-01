Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, не считая активов Центробанка. Об этом заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла, сообщает Tribune.

«Сумма замороженных российских активов составляет €1,2 млрд, не считая активов российского Центрального банка», — сказал Валетт-Валла.

Уточняется, что это финансовые и нефинансовые активы, к примеру, недвижимость.